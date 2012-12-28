Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Общество
112
23 минуты назад
Под Тербунами нашли останки двух красноармейцев
Перезахоронение воинов состоится накануне Дня памяти и скорби на мемориале в Озерках.
— В захоронении одного из бойцов находились его личные вещи: диск от автомата ППШ, каска. В захоронении другого, которое располагалось под тропинкой, по которой 80 лет ходили люди, находились каска, противогаз, лопата, патроны, и пузырек одеколона, заполненный больше чем наполовину, — рассказал руководитель отряда «Зверобой» Павел Лавринов.
21 июня, накануне Дня памяти и скорби останки красноармейцев и еще десятерых бойцов, обнаруженных ранее во время Вахты Памяти поисковыми отрядами Липецкой области, захоронят с воинскими почестями на мемориальном комплексе в селе Озерки.
0
0
0
2
1
Комментарии