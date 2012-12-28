Под Тербунами нашли останки двух красноармейцев

Перезахоронение воинов состоится накануне Дня памяти и скорби на мемориале в Озерках.

В селе Васильевка Тербунского района поисковики отрядов «Зверобой» и «Газпром» во время Вахты Памяти обнаружили захоронение двух красноармейцев.— В захоронении одного из бойцов находились его личные вещи: диск от автомата ППШ, каска. В захоронении другого, которое располагалось под тропинкой, по которой 80 лет ходили люди, находились каска, противогаз, лопата, патроны, и пузырек одеколона, заполненный больше чем наполовину, — рассказал руководитель отряда «Зверобой» Павел Лавринов.21 июня, накануне Дня памяти и скорби останки красноармейцев и еще десятерых бойцов, обнаруженных ранее во время Вахты Памяти поисковыми отрядами Липецкой области, захоронят с воинскими почестями на мемориальном комплексе в селе Озерки.