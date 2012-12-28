Сегодня в Липецке: кинофестиваль, презентация книги и когда отменят ЕГЭ?

Липчан ждут концерты, гулянья во дворе, бизнес-тренинг и кинопремьеры.

Днём в Липецке будет жарко – 28-30 градусов. Но периодически город будет накрывать ненастье – кратковременные дожди с грозами.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ холодную воду перекроют в десятках домов на улицах 8 Марта, 3, 6, 8а, 8д, 9, 21, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34; 9 Мая, 4; Арсеньева, 38а; Барашева, 5, 7; Ворошилова, 3, 4, 11, 28; Коммунальной, 3, 4, 5, 8, 9; Комсомольская, 22; Котовского, 19, 23, 37; Крайней, 2; Ленинградской, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4; М. Горького, 1, 2, 3, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 10а, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26, 42, 48; Московской, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59; Невского, 13, 15; Неделина, 14, 14а, 14б, 14в, 14/2, 16, 18, 20, 22а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 40; Октябрьской, 58, 61, 61 корп. 1, 61 корп. б, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88а, 89, 90; Осипенко, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6; Первомайской, 4, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 57, 58, 63, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 101, 119, 121Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Пушкина, 4, 5, 7, 7а, 13, 13а, 14, 15; Скороходова, 2,4; Советской, 1, 3, 4, 5, 7, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 24а,25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36в, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 64 стр. 1, 66, 68, 71, 77; Студенческой, 6, 9; Суворова, 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 14в, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28; Терешковой, 22, 24, 26; Толстого, 1, 1а, 2, 3, 7, 9, 23а, 23а/1, 28, 40, 42, 44, 46, 46а; Фрунзе, 4, 6, 6а, 8, 12, 6, 14; Школьной, 1; площадях Победы, 1, 3; Театральной, 1, 3; Торговой, 2, 2а, 4, 15а, 16а/2; на проспекте Мира, 40, 42, 44; в переулке Кочубея, 1.











С 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ отключат электричество на улицах Генерала Меркулова, Перова, на проспекте 60-летия СССР.













В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) решили в 17:00 устроить музыкальный вечер «Наполним музыкой сердца» в честь 90-летия со дня рождения Юрия Визбора.











В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня уделят внимание и личностному росту. В 17:00 начнутся тренинг с названием «Личный бренд и его влияние на продвижение и продажи».





Психолог и бизнес-тренер Зоя Богданова расскажет о личном бренде, о стратегии и системе создания контента и т.д. Занятие бесплатное.











Зоя Богданова. Фото vk.com/zoia_super



Климов (1923 - 2018) – участник Второй мировой войны, прошёл путь от летчика-истребителя до командира эскадрильи. Почетный гражданин Липецка писал стихи на героическую тематику, сегодня в библиотеке решили вспомнить о его сборнике прозы, составленной в форме обращения к потомству.











Виктор Климов



В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 пройдёт спектакль «Всё начинается с любви».









В Липецке продолжаются мероприятия из серии «Всей семьёй во двор» - когда культурные и спортивные мероприятия устраивают прямо под окнами людей в отдельно взятых дворах.









В ролях: Янина Загорская, Оливия Козлова, Светлана Харитонова.





Сегодня детский кинофестиваль доберётся и до Сырского Рудника. В 19:00 возле ДК «Рудничного» (ул. Ударников, 13) покажут некоторые фильмы и мультики на большом экране, установленном на улице. Репертуар пока держится в секрете.











Липчане против ЕГЭ





73% жителей Центрального федерального округа выступают за отмену ЕГЭ, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Затруднились с ответом 13% опрошенных. Высказались против отмены – 14%.















72% в качестве альтернативы предложили возвращение к традиционным экзаменам. Любопытно, что чем выше образование и доход опрошенных, тем чаще они поддерживают отказ от тестов в качестве проверки знаний. Так, среди респонлентов с ходоком выше 100 тысяч рублей таких 80%.







Кинопремьеры





По четвергам в липецких кинотеатрах традиционно обновляется репертуар. Сегодня выходит на экраны в том числе долгожданный мультик про богатырей.





«Три богатыря. Ни дня без подвига!». Россия. 2024. Мультфильм. Режиссёр Александра Шоха (6+)





У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши – немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.





Роли озвучивали: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий. Олег Куликович.









«Тур с Иванушками». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Марк Горобец (16+)





Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту - поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.





В ролях: Кирилл Андреев, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Роман Курцин.









«Семейный переполох». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Евгения Юстус (6+)





Аня — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.





В ролях: Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Никита Тарасов.









Дорогие липчане! Четверг всё ещё настраивает на рабочий лад, но в любой работе нужны пауза, которые лучше посвятить чтению новостей. Липчанам в этом плане повезло: ничего не нужно искать на бескрайних просторах сети, вся важная информация собрана в одном месте – на GOROD48, который неспроста уже много лет называют электронным именем Липецка. Заходите на сайт чаще и не упускайте из виду ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!

В это же время закрутят вентили и в частном секторе на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Адамова, Арсеньева, Белорусской, Верхней, Воронежской, Ворошилова, Гвардейской, Джамбула, Донской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Лазо, Литейной, Песчаной, Подовражной, Станиславского, Стасова, Степной, Чаплыгина, Чехова, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.В селе Жёлтые Пески отключат воду на улице Космонавтов.С 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-й часов обесточат улицы Зегеля, Плеханова, Липовскую, Нижнюю Логовую, Семашко, площадь Г.В. Плеханова; Кузнечный переулок.Ни дня без пробок! – наш уже почти девиз. Помочь смогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: и они не панацея, но могут подсказать, где заторы меньше.Артисты и гости будут петь полюбившиеся песни барда.Людей более лирических ждут в ЛОУНБ в 17:30 на презентацию книги Виктора Климова «Разговор с внуком».Артисты будут читать со сцены стихи и петь песни 1960-70-х гг., посвященные самому прекрасному чувству — Любви.Сегодня гулять будут во дворе дома на улице Стаханова. 71.На фестивале детских фильмов «радуга» в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а) сегодня покажут фильм ««Катя-Катя». Россия, 2023. Фанстастика, мелодрама. Режиссёр Анна Чернакова (6+)Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться… Наши дни. Москвичка Катя, талантливая скрипачка и оторва, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории Кати и Кости, её сверстников из военных лет. Сможет ли она закончить историю удивительной подростковой любви, начавшуюся много лет назад? Рейтинг на Кинопоиске – 6,5.Сеансы пройдут дважды – в 10:00 и в 12:00.Напомним, что законопроект об отмене ЕГЭ внесён в Государственную Думу.