Заместитель министра МЧС России Антон Герасимов пригласил липецких айтишников в федеральную рабочую группу

Во время рабочей поездки в Липецк он оценил систему оповещения населения региона и вклад местных специалистов в ее разработку.



Заместитель министра МЧС России Антон Герасимов 19 июня провел в Липецке встречу по выполнению комплекса мероприятий гражданской обороны. Мероприятие прошло под руководством начальника ГУ МЧС России по Липецкой области Василия Разумнова.Рабочая поездка началась с посещения школы №60 в микрорайоне «Елецкий». Здесь размещается сборочный эвакуационный пункт №62.Глава Липецка Евгения Уваркина продемонстрировала гостю работу геоинформационной системы, в которой отображена информация по жилфонду и помещениям, предназначенным для реакции на случай чрезвычайной ситуации.— На карте 1555 укрытий в подвалах жилых домов общей полезной площадью 511 тысяч квадратных метров, что полностью позволяет обеспечить безопасное размещение горожан. Например, из 29 домов микрорайона «Елецкий» 23 — обеспечены укрытиями. По количеству фактически проживающего здесь населения и площадям укрытий, этот микрорайон может принять дополнительных людей, — рассказала мэр.— Как, например, узнать о состоянии объекта в этой системе в данный момент. Можно было бы учесть в дальнейшем такие детали? — спросил Антон Герасимов.— Мы постоянно обновляем информацию. Учтем ваши рекомендации, — ответила Евгения Уваркина.Экскурсию по школьным коридорам провела начальник сборочного эвакуационного пункта Светлана Борисенко. По ее словам, пункт рассчитан на 4672 человека. После прибытия в пункт, граждан автоколонами должны отправлять в безопасное место за 75 километров.— Здесь предусмотрен медпункт с персоналом из Липецкой областной клинической больницы, есть экстренная связь с диспетчером службы «112», охрана общественного порядка обеспечивается силами МВД и своими сотрудниками. В столовой место приема пищи. Питьевой режим обеспечивает «РВК-Липецк». Также у нас есть комната матери и ребенка. В подвале есть укрытие, где обеспечен запас питьевой воды, — рассказала и продемонстрировала Светлана Борисенко.Затем замминистра проводили в цокольное помещение дома № 5 по улице Осканова, где размещено укрытие.Пункт ионизируется специальным оборудование. В отдельной комнате установлен биотуалет, а другое помещение сами жильцы уже превратили в склад необходимых вещей: после первых сигналов воздушной опасности они принесли бутилированную воду, детское питание и подгузники.Затем гости переместились в подъезд жилого дома для наглядной демонстрации пилотного проекта интеграции домофонов в систему оповещения. Проект начался в 2023 году, когда 18 тысяч квартир в 209 подъездах самых густонаселённых районов Липецка оснастили домофонами с оповещением. На сегодня эта система действует уже в 400 подъездах.В случае возникновения угрозы регионального (воздушная тревога) или городского (техногенная авария) масштаба жильцы этих домов будут оповещены экстренными службами через домофонные панели, где при плотно закрытых пластиковых окнах сигнал сирены может быть плохо слышен.Для того, чтобы оповещение через домофоны заработало, подрядчик «Ростелеком» объединил системы центрв обработки вызовов «112» (учреждение Управления административных органов Липецкой области) и комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности, разработанную липецкой компанией. Интегрированная система независима от иностранного софта и обеспечена защитой от сторонних вмешательств.Инновация позволила горожанам связываться с системой «112» через домофонные панели. Сотрудники центра обработки вызовов могут не только зафиксировать обращение, но и задать уточняющие вопросы обратившимся гражданам, автоматически определить адрес вызова и открыть видео в карточке оператора центра. В этом заместитель министра МЧС Антон Герасимов убедился позже — во время посещения Центра обработки вызовов системы «112», когда оператор открыл видео с домофона и оценил обстановку вокруг звонящего.По словам заместителя начальника управления информатизации администрации Липецкой области Надежды Калининой, регион смог добиться объединения всех типов камер видеонаблюдения в единую платформу. Анализ показал, что камеры домофонов идеально подходят для распознавания лиц, что позволяет повысить безопасность в регионе. Сейчас прорабатывается модернизации действующих домофонов или замена их на новые, в которых уже будет стоять камера и кнопка вызова оператора системы «112».— Когда мы в прошлом году запустили этот проект, первый инцидент дал понять, что объединение камер с домофонов в единую систему необходимо. Поэтому принята программа до 2028 года. В этом году домофоны будут обновлены в 2,5 тысячи подъездов. А всего всего в программе 9 тысяч подъездов, — сказала Надежда Калинина.— Это очень важное нововведение. Например, в доме возникает пожар. Через объединенную систему мы можем в короткие сроки оповестить жильцов подъезда через домофоны, чтобы они своевременно могли покинуть квартиры. Этим мы можем добиться снижения ущерба для здоровья людей, — дополнил начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов.По итогам доклада Антон Герасимов пригласил липецких IT-шников в рабочую группу для обмена опытом, так как Липецк показал неординарный вклад в разработку систем оповещения и безопасности, а также для разработки нормативно-правовой базы в этой сфере, так как на законодательном уровне домофоны еще не входят в общепринятую систему оповещения.Также Антон Герасимов провёл рабочую встречу с губернатором Игорем Артамоновым и обсудил перспективы развития региона в области информационных технологий и связи.Заместитель министра посетил Главное управление МЧС России по Липецкой области, оценил работу главка и провёл рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Липецкой области Василием Разумновым. Антону Герасимову провели экскурсию по пожарно-технической выставке Главного управления и показали работу Центра управления в кризисных ситуациях.В конце поездки Антону Герасимову продемонстрировали работу колл-центров, расположенных в центральном офисе Липецкого филиала «Ростелекома» и возможности его непрерывной работы в случае, когда сотрудники во время воздушной тревоги будут вынуждены спуститься в убежище. Эта структура обслуживает российских и международных операторов связи, компании и госструктуры.