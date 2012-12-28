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1166
вчера, 17:00
3

Южный циклон вернет в Липецкую области дожди. Прохладнее не станет

В ближайшие трое суток на территорию Липецкой области выйдет южный циклон, погода ожидается неустойчивой, с дождями и грозами, в отдельных районах возможен град. 18 июня в тылу циклона дождь пройдет местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные, местами ливневые дожди, ночью местами, а днем повсеместно грозы, в отдельных районах град. Ветер восточный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +13 до +18 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.

День 16 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 6 градусов тепла.
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Комментарии (3)

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Dim
сегодня, 00:06
Прохладненько, и то хорошо!
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Безмасочник
вчера, 19:56
Ой, какие грибки на фотке классные! Думается мне, что если дожди продолжатся, можно будет собираться в лес с лукошком.
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Иван
вчера, 17:23
Классная погода!
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