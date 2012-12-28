А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Общество
1964
сегодня, 10:06
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В задонском парке появилась скамейка, заставляющая детей рыдать
По словам местных жителей, власти уже неделю не реагируют на скандальную ситуацию.
Авторы ролика утверждают, что кадры сняты в Северном парке, в котором жители райцентра привыкли гулять с детьми. Одна из юных посетительниц решила присесть на скамейку, которая оказалась не закреплена: ребёнок упал, обошлось без серьёзных травм, но девочку пришлось долго успокаивать.
- Эта лавочка валяется на земле целую неделю и никому нет дела! – возмущаются авторы видео.
Оторвавшуюся скамейку периодически ставят на место жители, но тем самым оказывают медвежью услугу: те, кто не знают, что лавочка не закреплена, пытаются присесть и в итоге рискуют получить травму.
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