В задонском парке появилась скамейка, заставляющая детей рыдать

По словам местных жителей, власти уже неделю не реагируют на скандальную ситуацию.

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Жители Задонска распространяют в социальных сетях ролик, на котором плачет ребёнок, рядом лежит перевёрнутая скамейка, а возмущённый голос за кадром называет ситуацию безобразием.Авторы ролика утверждают, что кадры сняты в Северном парке, в котором жители райцентра привыкли гулять с детьми. Одна из юных посетительниц решила присесть на скамейку, которая оказалась не закреплена: ребёнок упал, обошлось без серьёзных травм, но девочку пришлось долго успокаивать.- Эта лавочка валяется на земле целую неделю и никому нет дела! – возмущаются авторы видео.Оторвавшуюся скамейку периодически ставят на место жители, но тем самым оказывают медвежью услугу: те, кто не знают, что лавочка не закреплена, пытаются присесть и в итоге рискуют получить травму.