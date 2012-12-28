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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке водитель маршрутки изуродовал 74-летнюю пассажирку
Происшествия
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
А знаете ли вы
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Общество
В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
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Читать все
Общество
1964
сегодня, 10:06
38

В задонском парке появилась скамейка, заставляющая детей рыдать

По словам местных жителей, власти уже неделю не реагируют на скандальную ситуацию.

Жители Задонска распространяют в социальных сетях ролик, на котором плачет ребёнок, рядом лежит перевёрнутая скамейка, а возмущённый голос за кадром называет ситуацию безобразием.

Авторы ролика утверждают, что кадры сняты в Северном парке, в котором жители райцентра привыкли гулять с детьми. Одна из юных посетительниц решила присесть на скамейку, которая оказалась не закреплена: ребёнок упал, обошлось без серьёзных травм, но девочку пришлось долго успокаивать.

- Эта лавочка валяется на земле целую неделю и никому нет дела! – возмущаются авторы видео.

Оторвавшуюся скамейку периодически ставят на место жители, но тем самым оказывают медвежью услугу: те, кто не знают, что лавочка не закреплена, пытаются присесть и в итоге рискуют получить травму.
Угроза здоровью
парк
безответственность
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Комментарии (38)

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Как гость
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Сначала новые
дожили
16 минут назад
Будут ходить неделями и спотыкаясь о эту лавку,снимать видюшки и ныть,что всё так плохо виня во сем администрацию....
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ттт
сегодня, 14:52
обратите внимание - если эту скамейку к плитке прикрутить, вывернет плитку и упадет уже с ней. Нормальное основание нужно делать.
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Леночка
29 минут назад
А если прикрутить к бордюру,то никакое основание не нужно,неужели так трудно догадаться .
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псевдоселянин
сегодня, 14:45
Что и требовалось доказать ! Дедушка , я не против , обеляй власти дальше , 24/7 , и не, забывай по блогеров . Сейчас блогеры одни всегда и во всем виноваты , да простые люди.
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Легко.
сегодня, 13:37
В том случае, если сочту нужным это сделать. Но делится тебе особо нечем, так что вряд ли сочту. Да и, как уже сказал, не зарабатываю я здесь)))
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псевдоселянин
сегодня, 13:09
Так в чем же дело , укажи или назови моего работодателя ! ))))) Смогёш ?
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автоледи
сегодня, 14:13
Лучше делом займись юноша.
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Задонск
сегодня, 13:02
Постановочный сюжет
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селянин
сегодня, 13:37
С дивана оно виднее.
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Параша
сегодня, 12:41
Задонские власти отправить в Липецк,чтобы их мэр научила как лавочки делать и скамеечки.
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Липчанин
сегодня, 12:33
Не давайте этой девочке велосипед. Если упадёт, психологическая травма на всю жизнь останется. Поколение такое.
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Липчанин
сегодня, 12:31
Не давайте этой девочке велосипед. Если упадёт, психологическая травма на всю жизнь останется. Поколение такое.
Ответить
Валентина
сегодня, 12:27
Сейчас всё на дедушках и на бабушках, молодежь ничего не умеет.
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