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Происшествия
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сегодня, 13:08
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В Липецке осудили пойманного с поддельными правами водителя
Мужчина получил 6 месяцев ограничения свободы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в январе 2021 года мужчина приобрёл на своё имя поддельное водительское удостоверение, в котором были открыты категории «В», «В1», «М». Этими правами он пользовался три года. Но 23 января 2024 года мужчина был остановлен инспектором ГИБДД УМВД России по городу Липецку для проверки документов и предъявил полицейскому поддельное водительское удостоверение.
Поддельные права тут же были изъяты. А водителя после этого судили.
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