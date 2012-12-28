Липецкая вечЁрка: 10 дней до новых трамваев, жертвы купального сезона, и кто гадит в мусорные баки

Сегодня, до запуска новых трамваев осталось 10 дней, с начала купального сезона утонули уже пять человек, и в Данковском районе ищут тех, кто выбрасывает в мусорные баки фекалии.