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56 минут назад

Липецкая вечЁрка: 10 дней до новых трамваев, жертвы купального сезона, и кто гадит в мусорные баки

Сегодня, до запуска новых трамваев осталось 10 дней, с начала купального сезона утонули уже пять человек, и в Данковском районе ищут тех, кто выбрасывает в мусорные баки фекалии.

В минувшие выходные по новым рельсам поехали трамваи. Сначала новые пути протестировал старый трамвай, а потом выпустили новый. В нем  прокатился и журналист GOROD48.

Пассажиров новенькие вагоны, оборудованные системами климат-контроля, начнут перевозить 20 июня.

«Здорово, что это произошло. Помню те трамваи, которые с деревянными сидениями ходили на 3 участок ЛТЗ, а оттуда до Нижнего парка. Пути для них строили наши отцы-комсомольцы в свободное от основной работы время и в выходные. Счастливого пути водителям и пассажирам!». — рассказал Родом из Липецка.

«Отличные трамваи. Без сарказма. Молодцы и пути сделали, и новые вагоны купили. Обидно, что их очень быстро загадят недовольные жизнью люди. Распишут всё внутри, заплюют, и прочие гадости сделают. Эх», — добавил Чирчикянин.

Сегодня спасатели управления ГО и ЧС Липецка извлекли из пруда садоводческого товарищества «Металлург-3» тело мужчины. Теперь полицейским предстоит установить причины и обстоятельства его гибели.

Это уже пятый погибший на воде с начала купального сезона.

«Во всём виновата лето. Слишком жарко!» — уверен Эксперт.

«Во всем виноват зеленый змий», — считает 7.

«Понятно, что место не оборудовано для купания. Но на центральном пляже спасатели для вида. Замечаний не делают заплывающим за буйки, народ свободно плавает до противоположного берега. Обычно, катер плавал по акватории и гоняли нарушителей, а нынче пофиг!» — включился в дискуссию Позитив.

К сожалению, это была не единственная сегодня новость о гибели человека. В Воронеже сегодня ночью погиб 21-летний липчанин, а накануне в селе Копцевы Хутора 41-летний строитель  упал с высоты во время работы.

С неожиданной проблемой столкнулись в Данкове. С зимы в мусорные баки на восьми площадка  выбрасывают 200-литровые пакеты с фекалиями. Летом, в жару, проблема обострилась донельзя. Регоператор отказался убирать фекалии мусоровозами. 

В результате появились объявления-предложение данковчанам самим найти «злоумышленников». Чему добропорядочные жители возмутились.



Чиновники обратились в полицию, чтобы вместе с участковыми пройти по домам и усовестить горожан, а, если повезет, то и найти нарушителей. В качестве крайнего варианта рассматривается вариант вообще убрать контейнеры и пустить по маршруту мусоровоз, который будет собирать отходы в определенные часы.

«В Липецке видел, как ассенизаторская машина отходы в мусорку просто сливала, вот сюрприз для Экопрома был», — доложил Я.

«Скорее всего, вы правы. То, что на фото, это слишком большой объем для одного человека. За лежачим убирают сразу. От одного раза вонь стоит, а неделю никто держать не будет, тем более, что все должно засохнуть. Нужно искать ассенизаторов», — согласился Да.

В пресс-службе компании «Экопром» GOROD48 подтвердили, что тоже сталкивались с такой проблемой и не только в частном секторе, но и возле многоэтажек на улице Доватора. В компании предположили, что в контейнеры выбрасывали мешки с содержимым биотуалетов, которые устанавливают, например, для тех, кто ремонтирует дома.

Завтра может быть побит очередной температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается до +33 градусов. Самым жарким за всю историю метеонаблюдений этот день был в 1971 году, когда столбики термометров в городе поднялись до +32.

Санитарные врачи дали добро на купание уже для 18 пляжах в Липецкой области. А  прокуратура потребовала снести незаконную конструкцию в излучине реки Воронеж на Центральном пляже.
вечЁрка
трамвай
происшествия на воде
мусорные контейнеры
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