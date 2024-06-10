Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»
Общество
«Форд» столкнулся с «БМВ», а потом – со столбом
Происшествия
Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Общество
На улице 6-й Гвардейской дивизии загорелась квартира
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецком округе погиб 41-летний рабочий
Происшествия
Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе
Общество
Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин
Происшествия
Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух
Спорт
16-летняя девушка пострадала в аварии на чаплыгинской трассе
Происшествия
Читать все
«Ищу человека, который гадит в мусорный контейнер»
Общество
Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе
Общество
37-летний мужчина заплатил за интим-услуги 38 500 рублей
Происшествия
Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин
Происшествия
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Общество
В Липецком округе погиб 41-летний рабочий
Происшествия
Семья из пяти человек отравилась дымом — среди пострадавших четверо детей
Общество
16-летняя девушка пострадала в аварии на чаплыгинской трассе
Происшествия
Пожар в квартире на Циолковского разгонялся на 20 квадрантных метрах
Происшествия
34-летний мужчина погиб при пожаре
Происшествия
Читать все
Происшествия
1982
сегодня, 11:58
3

Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин

Он получил смертельные травмы в ДТП. 

Сегодня в 03.28 в Воронеже на проспекте Революции столкнулись два «Хендая». Пассажир одного из них, 21-летний житель Липецка, получил смертельные травмы.

По предварительным данным, 24-летняя жительница Воронежа, управлявшая машиной в которой находился липчанин «не выдержала необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Хендай», и допустила столкновение с ним», сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.

photo_2024-06-10_10-15-27.jpg

Оба водителя получил травмы. Они госпитализированы.
ДТП
0
12
2
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
43 минуты назад
Пристегиваться нужно.
Ответить
Автохлам
3 минуты назад
Гонять не нужно! Ни в Воронеже, ни в Липецке - последствия одинаковы для любой локации.
Ответить
Семён Семёнович
сегодня, 12:35
Опасный этот город Воронеж в плане вероятности попадания в ДТП не по своей вине.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru