Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Происшествия
1982
сегодня, 11:58
3
Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин
Он получил смертельные травмы в ДТП.
По предварительным данным, 24-летняя жительница Воронежа, управлявшая машиной в которой находился липчанин «не выдержала необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Хендай», и допустила столкновение с ним», сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.
Оба водителя получил травмы. Они госпитализированы.
0
12
2
0
2
Комментарии (3)