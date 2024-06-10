Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин

Он получил смертельные травмы в ДТП.

Сегодня в 03.28 в Воронеже на проспекте Революции столкнулись два «Хендая». Пассажир одного из них, 21-летний житель Липецка, получил смертельные травмы.По предварительным данным, 24-летняя жительница Воронежа, управлявшая машиной в которой находился липчанин «не выдержала необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Хендай», и допустила столкновение с ним», сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.Оба водителя получил травмы. Они госпитализированы.