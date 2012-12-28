Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Общество
Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин
Происшествия
В Липецком округе погиб 41-летний рабочий
Происшествия
Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе
Общество
На улице 6-й Гвардейской дивизии загорелась квартира
Происшествия
«Ищу человека, который гадит в мусорный контейнер»
Общество
16-летняя девушка пострадала в аварии на чаплыгинской трассе
Происшествия
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Общество
Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух
Спорт
37-летний мужчина заплатил за интим-услуги 38 500 рублей
Происшествия
Читать все
Автобус с неработающим кондиционером не должен выходить на маршрут
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по социально-экономическому положению
Общество
В Липецкой области активнее всего развивается общепит: за месяц открылись 33 новых точки
Общество
Под крышей Воловской районной больницы нашли тело пропавшего осенью 2021 года пациента
Происшествия
В Липецкой области пятая смерть на воде: в пруду СНТ «Металлург -3» утонул мужчина
Происшествия
Дело об убийстве 4-летней девочки дошло до суда
Происшествия
В Липецкой области официально открыты уже 18 пляжей
Общество
Строитель погиб, выпав с подъёмного механизма на высоте 12 метров
Происшествия
По нарушениям на ЕГЭ в прокуратуру поступили семь обращений
Общество
Дело об убийстве сотрудника липецкой колонии направлено в суд
Происшествия
Читать все
Происшествия
1527
сегодня, 15:14
7

В Липецкой области пятая смерть на воде: в пруду СНТ «Металлург -3» утонул мужчина

Сегодня в 14:10 из пруда садоводческого товарищества «Металлург-3» спасатели городского управления ГО и ЧС достали тело мужчины.

Как сообщает областное управление МЧС, тело передано полицейским. Им же предстоит определить обстоятельства гибели мужчины.

С начала купального сезона это пятая смерть на воде. 31 мая в Липецке на Центральном пляже утонул 16-летний подросток. 1 июня в пруду села Подгорное погиб 12-летний мальчик. 7 июня в реке Быстрая Сосна погиб 15-летний житель Ельца, а на следующий день в реке Байгора у села Крутченская Байгора Усманского района утонул 50-летний мужчина.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области

происшествия на воде
0
6
0
1
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Позитив
23 минуты назад
Понятно, что место не оборудовано для купания. Но на центральном пляже спасатели для вида. Замечаний не делают, заплывающим за буйки, народ свободно плавает до противоположного берега. Обычно, катер плавал по акватории и гоняли нарушителей, а нынче пофиг!!!
Ответить
Зоркий
8 минут назад
Ужас то какой, за буйки заплывают. Надо гонять не тех, кто плавает, а тех, кто пришел употребить на пляже, стекла раскидать по нему, а самим на синюю голову в воду залезть
Ответить
До сих пор
34 минуты назад
На мелководье лежит ветками прикрыт... от чего б не наступила смерть- нет человека. очень оживлённый пляж- тапки некуда положить. Сегодня никого... упокой душу Новоприставленного...
Ответить
Однако
54 минуты назад
Очень жаль!
Ответить
Ого!!!!((((
сегодня, 15:41
Очень жаль дяденьку, но граждане к нам приезжающие, пейте немного меньше пива перед тем как лезть в воду.Ведь вёдрами льётся на берегу а потом вся эта пьющая масса перемещается купаться с детьми,женщинами, поведение меняется, но для многих пиво не является алкоголь, а зря.
Ответить
Эксперт
сегодня, 15:23
Во всём виновата лето . Слишком жарко!
Ответить
7
39 минут назад
Во всем виноват, зеленый змий
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru