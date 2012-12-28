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Происшествия
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сегодня, 15:14
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В Липецкой области пятая смерть на воде: в пруду СНТ «Металлург -3» утонул мужчина
Как сообщает областное управление МЧС, тело передано полицейским. Им же предстоит определить обстоятельства гибели мужчины.
С начала купального сезона это пятая смерть на воде. 31 мая в Липецке на Центральном пляже утонул 16-летний подросток. 1 июня в пруду села Подгорное погиб 12-летний мальчик. 7 июня в реке Быстрая Сосна погиб 15-летний житель Ельца, а на следующий день в реке Байгора у села Крутченская Байгора Усманского района утонул 50-летний мужчина.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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