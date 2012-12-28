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12 минут назад

В Липецкой области официально открыты уже 18 пляжей

До этого их было 13.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области выдано 18 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии использования водного объекта для купания и отдыха. По состоянию на пятницу, 7 июня, их было 13: то есть официально открыты ещё 5 пляжей.

В Липецке работают городской пляж на реке Воронеж в районе Свободного Сокола, Центральный пляж в районе улицы Карла Маркса и Городской пляж на реке Воронеж в районе ЛТЗ (в районе Октябрьского моста).

В Задонском районе можно купаться на левом берегу реки Дон в черте города в 300 метрах западнее дома №1 по улице Советской, в реке Дон в районе заповедника Галичья Гора, в 230 метрах на юго-запад от села Донское , на левом берегу реки Дон в районе базы отдыха «Голубой огонек», в реке Дон в 500 метрах южнее окраины села Алексеевка, на пляже «Винтаж» на левом берегу реки в селе Скорняково.

В Хлевенском районе можно купаться и загорать на правом берегу реки Дон в районе старого моста села Дмитряшевка, в пруду КФЗ «Дружба» (ООО «Донская Нива»), сельское поселение Дмитряшевский сельсовет), на правом берегу реки Воронеж в селе Малый Мечек в районе улицы Речной, на правом берегу реки Воронеж в селе Большой Мечек в районе улицы Молодежной, на правом берегу реки Воронеж в селе Малинино в районе улицы Береговой, в пруду деревни Малый Мечек (Малининский сельсовет).

В Краснинском районе разрешение санитарных врачей получил пруд на Ищеинском водоеме в селе Ищеино.

В Тербунском районе — на берегу пруда на ручье Сухой Олымчик в черте села Солдатское.

В городе Грязи открыт городской пляж на реке Матыра в районе улицы Советской.

В Данкове открыт городской пляж на реке Дон в районе дома №50 по улице Ватутина.

Липчанам напоминают, что работа пляжей допускается только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зоны рекреации требованиям санитарного законодательства. Купание в необорудованных местах и на пляжах, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, недопустимо и несет риски причинения вреда жизни и здоровью.
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