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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области небольшие дожди и жара до +33
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой кратковременные дожди, местами с грозами.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер южный, 9-14 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +16 до +18 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.
День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 4 градуса тепла.
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