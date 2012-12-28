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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
2

В Липецкой области небольшие дожди и жара до +33

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой кратковременные дожди, местами с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 июня — 24-25 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы, 13 июня — 22-23 градуса тепла, что на пять градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер южный, 9-14 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем — от +28 до +33 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +16 до +18 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.

День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 4 градуса тепла. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Эксперт
сегодня, 17:16
Как это небольшие дожди нам надо только очень большие дожди.
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Алканавт
сегодня, 17:15
Почему не видно полевальных машин в городе???
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