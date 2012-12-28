В Военном городке по программе «Мой двор» из «леса Бабы-Яги» делают приличный сквер

Его центр мог бы украсить памятник авиаторам.

Сегодня заместитель начальника отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории», куратор программы «Мой двор» Александра Предущенко побывал на двух объектах благоустройства, которые объединяют три вещи: большие размеры, неравнодушие жителей и активность депутатов горсовета.Скажем откровенно: эта программа исполняется с трудом. Как по объективным, так и по субъективным причинам. Взять, к примеру, «Мой-двор-2023». В середине прошлого года основной подрядчик мэрии, ООО «СУ 1», который должен был за 85 млн рублей заасфальтировать все попавшие в программу дворы и уложить в них плитку, внезапно, без объяснения причин, взял и отказался от своих обязательств! А ведь такие работы — основа основ: только на подготовленные поверхности можно монтировать резиновое покрытие детских и спортивных городков, опоры освещения, ограждение, лавочки, урны. Департамент развития территорий спешно проторговал укладку асфальта и плитки по 21 адресу заново, но это был уже форс-мажор. Пять новых подрядчиков сделали эту работу в октябре-ноябре, а все остальное перенесли на этот год. Сейчас, в июне, подрядчики мэрии активно работают в 17 «просроченных» дворах программы 2023 года.В прошлом году больше тысячи подписей для участия в программе собрали жильцы домов №№ 25, 29 и 31 по улице Водопьянова в 23-м микрорайоне. Двору, как и девятиэтажкам на 14 подъездов, без малого по 40 лет. Двор очень большой — 6,5 тысяч кв.м. Домам там просторно, ведь микрорайон застраивали по концепции времен «холодной войны», предусматривавшей опасность ядерного удара, после которого обломки домов не должны были засыпать соседние строения. В 2023-м центром двора была огороженная сеткой ничейная спортплощадка, построенная еще во времена мэра Михаила Гулевского, по краям которой были разбитая песочница, поломанные лавочки, «корабль» из вкопанных в землю шин…— Просчитали планы и поняли: в 2023 году со всеми видами работ не управимся, так как у жителей домов было много планов на преображение двора. Поэтому в прошлом году фонд «Милосердие» просто спилил все аварийные деревья, а «Центр развития территории» перенес работы на этот год, — говорит спикер горсовета Евгения Фрай, депутат по округу, в который входит 23-й микрорайон.Старшая по дому по улице Водопьянова, 29 Елена Щедрина рассказывает, что идея благоустройства двора возникла еще в 2019 году. Но ее реализации помешала пандемия. «И хорошо, что помешала, так как только в прошлом году у нас наконец-то созрел после долгих дискуссий проект того, что мы хотим получить». Елена Щедрина и ее соратница в этом деле Наталья Грыгина говорят, что пенсионеры были против любых преобразований, желая тишины и покоя. Но, к счастью, победили люди среднего возраста и молодежь.— Владельцам машин нужны расширенный внутриквартальный проезд, ведь у домов не могут разъехаться автомобили, нужны парковочные места, ведь гаражи сейчас не в моде. Те, у кого есть дети и внуки, хотели получить безопасную игровую зону, качели. Я себя причисляю еще к среднему поколению. И нам хотелось, чтобы было зелено. Поэтому у нас появится несколько газонов, на которые сейчас МУП «Зеленхоз» завозит чернозем. Мы осенью посадим кустарник и деревья — помощь в этом нам окажет благотворительный фонд Новолипецкого комбината. Я рада, кстати, что мы принимаем в благоустройстве посильное участие, оплатив 1% расходов на него. Это хорошо, ведь так рождается коллективная ответственность за то, что мы получим, — говорит Елена Щедрина.Общественниц поддерживает директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский, который будет поддерживать порядок в обновленном дворе. Он говорит, что проект всколыхнул общественную жизнь, заставил жителей домов познакомиться друг с другом, сплотил их:— Кстати, тут работает концепция Евгении Уваркиной: «Один двор — одна УК». Поэтому мы присоединились к благоустройству, помогли подрядчикам департамента демонтировать старое оборудование.Не все, впрочем, жителям нравится. Например, посев семян газонной травы в июньскую жару. Но куратор программы «Мой двор» Александра Предущенко говорит, что если трава не взойдет, ее пересеют:— Проект согласовали в прошлом году. Работы начали в апреле. За это время расширены проезды у домов, появились новые паковочные места, обустроена сеть пешеходных дорожек — их проложили по натоптанным за десятилетия тропам. Осталось уложить резиновое покрытие в игровых зонах. Сегодня, кстати, решили все же убрать старые гимнастические брусья и перекладину для ковров — они выбиваются из стиля благоустройства. Зато сохранили детскую площадку, построенную несколько лет назад на средства «депутатского миллиона».Несомненный плюс нового двора — большие, два на три метра, участки земли вокруг зрелых раскидистых деревьев, оказавшихся на асфальте. Это даст возможность дышать их корневой системе.Этот двор обойдется городскому бюджету в 20 млн рублей — в четыре раза больше суммы, которую обычно выделяют на объект программы «Мой двор». Куратор поясняет, что такие траты вызваны большой площадью двора, и числом жителей домов, которых больше двух тысяч.— Вокруг проекта было много споров. В дискуссию включались и депутат, спикер горсовета, и глава Липецка. В итоге решили увеличить финансирование, так как пять миллионов хватило бы только на новый асфальт, — сказала Александра Предущенко.В программу «Мой двор» в прошлом году наконец-то попал Военный городок, который перешел на баланс муниципалитета с баланса Минобороны два года назад. Благоустройство по программе началось с территории между домами № 19 и № 163 по улице Военный городок. Двор в этом случае — понятие условное, ведь на этом месте был старый парк, в котором, как по мановению волшебной палочки, разом засохли все ясени, погубленные насекомыми-вредителями. Депутат горсовета от городка Андрей Захаров назвал его «лесом Бабы-Яги».— Ветки над головой такие, что слона убьют! Привести все надо хотя бы в полубожеский вид! Потом окосить бурьян, в котором и взрослого человека не видно. Начать хотя с этого! — так летом прошлого года отозвался об опасном сухостое начальник Дома офицеров Сергей Бедринский.С того разговора прошло 11 месяцев. И сейчас на месте «леса Бабы-Яги» — мини-модель центра Парижа: новые асфальтированные дорожки, с разных сторон стремящиеся к центру этого уже сквера, напоминают радиально-кольцевую структуру столицы Франции времен градостроителя Жоржа Османа.— Это самая большая территория в Липецке, попавшая в программу «Мой двор», — говорит депутат Андрей Захаров. — Ее концепция подразумевает круг в центре, где нам, жителям Военного городка, хотелось бы, конечно, видеть какой-то памятный знак в честь летчиков авиацентра, которому уже больше ста лет. Тут бы, кстати, здорово смотрелся памятник авиаторам, который в прошлом году установили на улице Ленина, но который визуально теряется рядом с областным краеведческим музеем.Депутата поддерживает пенсионер Минобороны Александр Школьный. Он говорит, что четырехэтажный дом №19 в 1938 году для генералитета люфтваффе построили немцы, которые обучались в липецкой летной школе:— Говорят, что в нем останавливался сам Геринг. Правда, это доподлинно не известно. Но точно известно другое — в нем в разное время жили пять Героев Советского Союза. Это — дом-история. И очень хорошо, что теперь рядом с ним появится новый сквер.Если говорить о выполненных работах, то они начались в прошлом году с асфальтирования проездов у домов и обустройства парковочных карманов. Качеством работ старший по дому-истории Александр Школьный доволен:— Нам пообещали посадить 200 лип, установить 36 лавочек и 18 урн и сколько-то там фонарей. Парковая зона по-факту получается.Цена работ — порядка 10 млн рублей. Помощь в озеленении мэрии окажет фонд НЛМК «Стальное дерево». А жители домов уже взяли двор, где еще кипят работы, на свой баланс. Они согласились с предложением УК «Городище» поднять на 2 рубля тариф на текущий ремонт и содержание жилья, после чего он вырос до 14 рублей.Общестроительные работы еще не закончены, но на детской площадке уже есть ребятня. Сама площадка засыпана песком. Не лучше ли было уложить на ней резиновое покрытие? Вопрос оказался дискуссионным. Директору управляющей компании Татьяне Черных проще обновить песок, чем ремонтировать резину. К тому же песок, по мнению куратора «Моего двора» Александры Предущенко, экологичнее резины, издающей в жару неприятный химический запах.