В Липецкой области официально открыты уже 13 пляжей

Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение получил ещё один пляж в Задонском районе.

По состоянию на 7 июня Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области официально разрешена работа 13 пляжей: положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зоны рекреации требованиям санитарного законодательства получил пляж в селе Скорняково Задонского района.Таким образом, сейчас в Липецке можно купаться на городском пляже на реке Воронеж в районе Свободного Сокола, Центральном пляже в районе улице Карла Маркса, городском пляже в районе ЛТЗ в районе Октябрьского моста.В Задонском районе разрешено купание в пяти местах: на левом берегу реки Дон в черте Задонска (в 300 метрах западнее дома №1 улице Советской Задонска), на участке реки Дон в районе заповедника Галичья Гора (в 230 метрах на юго-запад от села Донское Задонского района), на левом берегу реки Дон в районе базы отдыха «Голубой огонек», на участке реки Дон в 500 метрах южнее окраины села Алексеевка Задонского района, на пляже «Винтаж» на левом берегу реки Дон в селе Скорняково.В Хлевенском районе разрешенными местами для купания считаются пляж на правом берегу реки Дон в районе старого моста села Дмитряшевка и пруд КФЗ «Дружба» (ООО «Донская Нива», сельское поселение Дмитряшевский сельсовет).В Краснинском районе открыт для купания пруд на Ищеинском водоеме в селе Ищеино.В Тербунском районе можно купаться на берегу пруда на ручье Сухой Олымчик в черте села Солдатское.В Грязях официально открыт городской пляж на реке Матыра в районе улицы Советской.