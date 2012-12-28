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Общество
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сегодня, 20:24
Липецкая вечЁрка: упавший из окна, проблемы подземного перехода и первые 100-бальники
Сегодня, 5 июня, на площади Победы из окна выпал мужчина, в Липецке разрушается самый популярный подземный переход, и стали известны первые результаты ЕГЭ.
К вечеру полицейские установили личность погибшего, ему было 40 лет.
«Как жалко молодых! Жизнь пошла какая нервная. Родным сил», — написал Дед Митяй.
В Липецке разрушается самый популярный подземный переход — у Центрального рынка. С его стен сползает облицовочная плитка.
Переход находится в смешанном управлении. За его внутреннюю, подземную часть, отвечает группа коммерсантов, за надземную — управление главного смотрителя. В управлении уже подсчитали, что на ремонт стен необходимы семь миллионов рублей. Теперь дело за малым — найти эти деньги в бюджете.
А как все прекрасно начиналось!
«Всё под жёстким контролем», — заметили семь заместителей.
Стали известны результаты первых ЕГЭ — по химии и литературе. По химии максимум получили шесть учеников из Липецка и по одному из Ельца и Грязей. А по литературе восемь стобальников из Липецка и один из Ельца.
«Молодцы», — порадовалась за детей Гостья.
6 июня синоптики вновь обещают кратковременные дожди и грозы. Температура при этом не понизится: в городе ожидается от +26 до +28 градусов.
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