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Погода в Липецке
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13 минут назад
Дожди и жара продолжатся
В ближайшие трое суток в Центральном федеральном округе сохранится неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах ветер усилится до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2018 году — 4 градуса тепла.
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