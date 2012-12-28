Дожди и жара продолжатся

В ближайшие трое суток в Центральном федеральном округе сохранится неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах ветер усилится до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах возможен град. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +24 до +29 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2018 году — 4 градуса тепла.