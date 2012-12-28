В Липецкой области уже 17 стобалльников ЕГЭ

Стали известны результаты первых экзаменов по выбору, которые одиннадцатиклассники сдавали 23 мая.

В Липецкой области появились первые 100-балльники ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, 17 выпускников липецких школ набрали максимальные 100 баллов по ЕГЭ по химии и литературе.Первые экзамены по выбору выпускники сдавали ещё 23 мая. Химия, литература и география необходимы ребятам, которые планируют поступать в вузы на медицинские, естественно-научные и гуманитарные специальности.100 баллов по химии получили 8 учеников: Анна Дереза (гимназия №64 Липецка), Мария Змитриченко (лицей № 44 Липецка), Илья Несмеянов (школа №4 города Грязи), Анастасия Пузикова (гимназия №97 Ельца), Марина Солоденко (гимназия №19 Липецка), Анастасия Сотникова (школа №20 Липецка), Анна Третьяк (школа №20 Липецка), Христина Шацких (гимназия №64 Липецка).100 баллов по литературе получили 9 учеников: Лилия Бессонова (школа №59 Липецка), Дарья Бесчеревных (школа №77 Липецка), Камилла Григорова (школа №68 Липецка), Ксения Захарова (гимназия №64 Липецка), Маргарита Леонтьева (школа №24 Ельца), Софья Ступина (школа №42 Липецка), Олеся Шилова (школа №60 Липецка), Вероника Шлякова (гимназия №11 Ельца), Анастасия Щербакова (гимназия №12 Липецка).