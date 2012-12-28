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сегодня, 17:41

Полицейские установили личность погибшего на площади Победы мужчины

Обстоятельства его смерти еще выясняются.

Личность мужчины, который сегодня утром выпал из окна дома на площади Победы установили. Погибшему было 40 лет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства его падения еще выясняются.

Прохожие видели, как сначала из окна 10-го этажа упала москитная сетка, а через некоторое время на тротуар рухнул мужчина.
падение с высоты
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