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Происшествия
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сегодня, 17:41
Полицейские установили личность погибшего на площади Победы мужчины
Обстоятельства его смерти еще выясняются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обстоятельства его падения еще выясняются.
Прохожие видели, как сначала из окна 10-го этажа упала москитная сетка, а через некоторое время на тротуар рухнул мужчина.
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