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Происшествия
1964
сегодня, 11:34
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На площади Победы разбился мужчина
Возможно, он выпал из окна 10-го этажа.
Как рассказали GOROD48 очевидцы трагедии, сначала на улицу упала противомоскитная сетка, а затем рухнул мужчина. Звук от его падения был слышен даже возле ТЦ «Меркурий». На фасаде дома со стороны падения мужчины открыто только одно окно — на 10-м этаже.
Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливают полицейские: сейчас следственно-оперативная группа ведет поквартирный обход дома.
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