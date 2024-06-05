Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Цыганские бароны дежурят у сокольской больницы
Происшествия
Почему глава Липецка не смогла сдержать слез на сессии горсовета?
Общество
Попавшего под автобус мальчика вывели из комы
Происшествия
В Липецкой области ожидаются ливни с градом и сильный ветер
Общество
Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
Происшествия
Липецкая вечЁрка: прощание Уваркиной, в ожидании непогоды и состояние сбитых матери и сына
Общество
У стрелявшего на улице Астраханской изъяли два пистолета и 23 патрона
Происшествия
Администрация Измалковского округа пыталась взыскать с учащейся медколледжа 554 000 рублей
Общество
Вдова погибшего под «КамАЗом» сварщика получила полмиллиона рублей
Происшествия
250 водителей оштрафовали за нарушения правил парковки в центре Липецка
Общество
Читать все
В Липецке пройдет международный велотурнир в честь погибшего тренера Максима Раилко
Общество
Администрация Грязинского района отклонила заявку на аренду участка из-за отсутствия копии обложки паспорта
Общество
На площади Победы разбился мужчина
Происшествия
В Липецкой области уже 17 стобалльников ЕГЭ
Общество
Кикбоксер забил собутыльника из-за 5000 рублей
Происшествия
85-летнего липчанина избили кирпичом по голове в собственном доме: преступник получил 11 лет колонии
Происшествия
Липчанин украл с «КамАЗа» запчасти на 318,5 тысячи рублей
Происшествия
Фонд «Милосердие» передал липецкой клинике востребованные средства лечения
Общество
На дороге Липецк-Хлевное сгорела фура
Происшествия
Грузовик и «УАЗ» столкнулись под Липецком: пострадали два человека
Происшествия
Читать все
Происшествия
1964
сегодня, 11:34
3

На площади Победы разбился мужчина

Возможно, он выпал из окна 10-го этажа.

Около 11:00 на площади Победы, 3 в Липецке погиб мужчина средних лет. Возможно, он выпал из окна 10-го этажа. 

Как рассказали GOROD48 очевидцы трагедии, сначала на улицу упала противомоскитная сетка, а затем рухнул мужчина. Звук от его падения был слышен даже возле ТЦ «Меркурий». На фасаде дома со стороны падения мужчины открыто только одно окно — на 10-м этаже.

Изображение WhatsApp 2024-06-05 в 11.01.43_db54d435.jpg2024-06-05-11.04.02.jpg

WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.22.37.jpeg2024-06-05-11.26.01.jpg

WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.22.14.jpeg2024-06-05-11.26.01.jpg

WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.18.24 (1).jpeg2024-06-05-11.27.31.jpg

WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.17.02.jpeg2024-06-05-11.27.31.jpg

WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.16.25.jpeg2024-06-05-11.27.31.jpg

WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.12.47.jpeg2024-06-05-11.27.31.jpg

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливают полицейские: сейчас следственно-оперативная группа ведет поквартирный обход дома.

падение с высоты
0
15
0
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
21 минуту назад
Печально... что же произошло?
Ответить
V
31 минуту назад
Да просто задолбался выживать. У нас же труд человека в 100 рублей за час оценивается. Посчитайте сколько стоит ваш час. И пенсия в три копейки, за то что налоги платил всю жизнь.
Ответить
h
43 минуты назад
просто ужас, был человек- и нет...
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru