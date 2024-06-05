На площади Победы разбился мужчина

Возможно, он выпал из окна 10-го этажа.



Около 11:00 на площади Победы, 3 в Липецке погиб мужчина средних лет. Возможно, он выпал из окна 10-го этажа.Как рассказали GOROD48 очевидцы трагедии, сначала на улицу упала противомоскитная сетка, а затем рухнул мужчина. Звук от его падения был слышен даже возле ТЦ «Меркурий». На фасаде дома со стороны падения мужчины открыто только одно окно — на 10-м этаже.Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливают полицейские: сейчас следственно-оперативная группа ведет поквартирный обход дома.