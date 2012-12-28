У 36-летнего «закладчика» нашли 12 доз наркотиков

Уголовное дело направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.Предполагаемого «закладчика» задержали полицейские в октябре 2023 года на улице Звездной в Липецке. По версии следствия, он занимался распространением наркотиков бесконтактным способом. При себе у задержанного нашли 12 разовых доз — в общей сложности там было 24 грамма наркотиков.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, объяснив свои действия желанием заработать, ведь за распространение запрещенных веществ хорошо платят. Но и сидеть за это придётся долго.Действия липчанина квалифицированы по части третьей 3 статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.