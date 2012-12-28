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Происшествия
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сегодня, 16:07
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Приехавший в гости родственник прихватил с собой ноутбук и 35 000 рублей
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
По подозрению в краже задержан 43-летний житель Владимирской области. Он приезжал в Елец к своему близкому родственнику, которого не видел с момента рождения, и некоторое время гостил у него в доме. А потом гость уехал в Московскую область, прихватив с собой деньги и ноутбук.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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