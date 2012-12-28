Приехавший в гости родственник прихватил с собой ноутбук и 35 000 рублей

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ельце раскрыта квартирная кража, совершённая ещё в начале года. По данным ОМВД России по Ельцу, 12 января в полицию обратился 63-летний ельчанин, из дома которого пропали ноутбук стоимостью в 30 000 рублей и 35 000 рублей наличными.По подозрению в краже задержан 43-летний житель Владимирской области. Он приезжал в Елец к своему близкому родственнику, которого не видел с момента рождения, и некоторое время гостил у него в доме. А потом гость уехал в Московскую область, прихватив с собой деньги и ноутбук.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.