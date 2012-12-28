В Липецкой области завершается капитальный ремонт домов по плану 2025 года

В Липецкой области завершается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, запланированных на 2025 год. Подрядные организации полностью выполнили работы в 233 домах, еще 15 МКД — на заключительном этапе по отдельным видам работ.



Так, в девятиэтажном доме на улице Папина, 17 завершился комплексный капремонт. Подрядная организация обновила фасад, крышу, фундамент, входные группы, заменили окна, двери и инженерные сети. В 2021 году здесь заменили лифт.Особое внимание в текущем году было уделено замене лифтового оборудования. К первоначальному объему в 181 подъемник добавились дополнительные 60 единиц. Работы подрядная организация уже завершила. Среди них — изношенные подъемники в доме на проспекте Победы, 106, которые не меняли с 1990-х годов. Работы проводили поэтапно, чтобы жители не оставались совсем без лифта: сначала заменили пассажирский, потом грузовой.«Параллельно с выполнением работ текущего года мы ведем подготовку к следующему. Уже заключён договор на замену 77 лифтов в 27 домах. К работам приступим с начала следующего года», — отметил генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин.Гарантийный срок на все работы составляет пять лет. В этот период подрядная организация несет ответственность за обнаруженные недостатки и обязуется их устранить.