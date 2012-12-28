Все новости
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
Происшествия
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Говорит Липецк
В Липецкой области практически завершилась заготовка ёлок к Новому году
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии
Культура
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром
Общество
Общество
119
23 минуты назад
1

Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром

Днем дети будут получать медицинскую помощь, а ночь проводить дома. На круглосуточное лечение маленьких пациентов направят в Липецк.

Педиатрическое отделение больницы села Боринского с 1 января 2026 года переформатируется в дневной стационар.

«Решение принято на основании анализа работы коек круглосуточного отделения стационара и действующих нормативно-правовых актов. Дневной детский стационар более востребован и эффективен, комфортен для детей, которые будут получать медицинскую помощь в полном объеме и ночевать дома, в привычных условиях. Дети, нуждающиеся в медицинской помощи в условиях круглосуточного пребывания в стационаре, будут получать ее в ГУЗ «Областная детская больница», оснащенной самым современным оборудованием, в которой созданы все условия для оказания качественной стационарной медицинской помощи и всестороннего обследования детей. Весь медицинский персонал в боринской больнице сохраняется, по-прежнему детей будет принимать педиатр», — сообщили GOROD48 в Минздраве Липецкой области.

Напомним, накануне стало известно, что подобная реформа ждет педиатрическое отделение Измалковской районной больницы.
больница
Комментарии (1)

