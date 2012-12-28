«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром
Днем дети будут получать медицинскую помощь, а ночь проводить дома. На круглосуточное лечение маленьких пациентов направят в Липецк.
«Решение принято на основании анализа работы коек круглосуточного отделения стационара и действующих нормативно-правовых актов. Дневной детский стационар более востребован и эффективен, комфортен для детей, которые будут получать медицинскую помощь в полном объеме и ночевать дома, в привычных условиях. Дети, нуждающиеся в медицинской помощи в условиях круглосуточного пребывания в стационаре, будут получать ее в ГУЗ «Областная детская больница», оснащенной самым современным оборудованием, в которой созданы все условия для оказания качественной стационарной медицинской помощи и всестороннего обследования детей. Весь медицинский персонал в боринской больнице сохраняется, по-прежнему детей будет принимать педиатр», — сообщили GOROD48 в Минздраве Липецкой области.
Напомним, накануне стало известно, что подобная реформа ждет педиатрическое отделение Измалковской районной больницы.
