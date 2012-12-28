Все новости
Общество
581
сегодня, 13:47
8

На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки

А денег для МУП «Липецктеплосеть» пока хватило лишь на первый квартал.

Сегодня председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета о бюджете профильных расходов муниципалитета на 2026 год.

На финансирование ЖКХ выделено чуть больше миллиарда рублей, из которых 44% — средства собственно городского бюджета. Остальная сумма получена из вышестоящих бюджетов. Чуть больше трети этого миллиарда, 377 млн рублей, предназначены на проектирование и начало строительства пятого аэротенка на городских очистных сооружениях. 249 миллионов потратят на различные мероприятия в сфере теплоснабжения — строительство или модернизацию сетей и оборудования котельных в сфере полномочий МУП «Липецктеплосеть». На текущую деятельность этой организации, на обеспечение теплом и горячей водой потребителей Сырского Рудника и Сокола, выделены пока 153 млн рублей. Позже, отвечая на вопрос депутатов, Татьяна Григорова сказала, что этой суммы хватит лишь на первый квартал 2026 года, и что нужно будет где-то искать еще 380 миллионов для субсидирования МУПа. Также в городском бюджете пока нет 270 млн рублей, необходимых на строительство самотечного напорного коллектора с переходом под руслом реки Воронеж, которое должно начаться в следующем году.

По решениям судов в этом году департамент ЖКХ купил несколько квартир для инвалидов. На следующий год в этой строке расходов стоит сумма в 7 миллионов. Ее хватит на одну квартиру. Почему в бюджет не заложено больше средств на эту цель? Татьяна Григорова ответила, что ее ведомство не может планировать такие расходы. Обязательства мэрии по приобретению жилья возникают только после решений судов. Сколько подобных гражданских исков будет заявлено в 2026 году, неизвестно.

Председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева поинтересовалась, сколько ветхих расселенных домов можно снести на 10 млн рублей, выделенных для этого в бюджете-2026? Вице-мэр Павел Кузнецов ответил, что 4-5, но у него большая надежда на экономию: подрядчики сильно сбивают цены на снос ветхих зданий, поэтом по факту удается демонтировать больше таких объектов (напомним, что не снесенными в Липецке остаются две расселенные пятиэтажки — на 60 квартир на Осеннем проезде и на 190 — в 9-м микрорайоне).

На второй вопрос Екатерины Пинаевой — о том, почему на инвентаризацию бесхозяйных инженерных коммуникаций в бюджете-2026 выделены лишь 3 миллиона, на миллион меньше, чем в этом году, внятного ответа не последовало.

Зато депутату Вере Урываевой совершенно четко сказали, что в бюджете на следующий год пока нет ни копейки на выполнение наказов избирателей. А надо — по 5 миллионов на округ, или 180 миллионов на все хотелки избирателей. Депутат Михаил Русаков спросил, сколько денег выделено на программу «Мой двор»? Татьяна Григорова также была четка в формулировках: «На эту программу денег нет от слова совсем» (ранее GOROD48 писал о том, что департамент развития территории изыскал средства на благоустройство лишь двух дворов). А куда идут средства от нового туристического налога? Но его собрали, как выяснилось, всего ничего — лишь 12 миллионов при плане в 33 миллиона. Часть этих средств получил департамент культуры и туризма мэрии.
Комментарии (8)

Сначала новые
САИ
5 минут назад
Деньги есть, но денег нету! Короче нормального отопления квартир ждать не стоит?!
Ответить
Изя Рабинович
15 минут назад
А не пробовали при отсутствии снега и льда соле-песчаную смесь не разбрасывать? Да и при снеге все эти смеси нужны лишь при гололёде.
Ответить
Лиза
16 минут назад
А скоро денег не останется ни на зарплаты, а потом и на пенсии для простых людей...
Ответить
Дед
17 минут назад
Нету денех, все ушли ..в Москву
Ответить
Маша
28 минут назад
Волнуюсь! А на зарплаты чиновникам мэрии денег хватит?
Ответить
Гость
45 минут назад
Обещанного три года ждут. В нашем случае до выборов..
Ответить
Ну
58 минут назад
Нету денех.. Нетууууууу
Ответить
Увы и ах
54 минуты назад
Нетууууу, но вы держитесь.....
Ответить
