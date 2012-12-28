После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей

А 39-летняя женщина нарвалась на мошенников в чате с говорящим названием «Деньги не спят».

23 декабря в Липецкой области к полицейским пришли две жертвы мошенников: 19-летний парень и 39-летняя женщина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 19-летнего липчанина обманули с помощью легенды о продлении услуг оператора сотовой связи. Он лишился 495 000 рублей.А 39-летняя женщина с 20 по 21 декабря пыталась получить дополнительный доход в чате с говорящим названием «Деньги не спят». Мошенникам она перевела 12 000 рублей.