Погода в Липецке
55 минут назад
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Уже к выходным в регион вернется теплая погода.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 декабря — 13-14 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы, 25 декабря — 7-8 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 26 декабря — 3 градуса мороза, что на 3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -13 до -18 градусов, днем — от -8 до -13 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице от -15 до -17 градусов, днем — от -11 до -13 градусов.
День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году — 26 градусов мороза.
