Мороз продержится в Липецкой области лишь день

Уже к выходным в регион вернется теплая погода.



24 и 25 декабря атмосферное давление в Липецкой области будет расти, регион окажется в гребне Атлантического антициклона, небольшой снег пройдет лишь местами. Кроме того, 24 декабря с затоком арктического воздуха температура значительно понизится. 26 декабря начнет сказываться влияние тыловой части циклона с центром над Баренцевым морем, пройдет снег, западный ветер усилится до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 декабря — 13-14 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы, 25 декабря — 7-8 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 26 декабря — 3 градуса мороза, что на 3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -13 до -18 градусов, днем — от -8 до -13 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице от -15 до -17 градусов, днем — от -11 до -13 градусов.День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году — 26 градусов мороза.