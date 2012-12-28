Все новости
Культура
167
57 минут назад
1

Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии

Ивана Карпова наградили за значительный вклад в развитие драматического театра.

Режиссер-постановщик липецкой филармонии Иван Карпов стал лауреатом премии председателя и сопредседателя Союза театральных деятелей России. Он получил награду из рук Владимира Машкова 18 декабря на торжественной церемонии вручения премий в области драматического и музыкального театра за значительный вклад в их развитие. Об этом сообщает Липецкая государственная филармония («Унион»).

Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева, Иван Карпов получил награду за свои работы в двух коллективах — в Липецкой государственной филармонии и Тамбовском театре кукол. В тамбовском театре Иван Карпов служит главным режиссером, в липецкой филармонии — режиссёром-постановщиком.

От липецкой филармонии на премию посылали видео трёх мюзиклов: «Дочь Дракона», «Купидон, фараон и булки» и «Наоборотошный Новый год». Все три мюзикла написала московский композитор Олеся Ростовская специально по заказу филармонии.

Иван Карпов поставил в филармонии более 20 концертов, мюзиклов и сказок с оркестром, в том числе «Музы не молчали», «Печали Игоревы», «Вождь краснокожих», «Метель», «Сказ про Федота-стрельца», «По щучьему веленью», «Военные письма», «История одного солдата», «Сказки волшебного сундучка», «Про цветное молоко», «Ашик-Кериб», «Музыкальный магазинчик», «Огниво», «Музыкальные каракули», «Кот Мурыч», «История цветочного королевства», «Моцарт жив», «Петя и Волк, «Маленький принц».

Премии председателя и сопредседателя Союза театральных деятелей России учреждены в прошлом году, чтобы выявлять и поддерживать молодых талантливых представителей театральных профессий. Они присуждаются решением председателя СТД РФ Владимира Машкова и сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева.

Фото — vk.ru
режиссёр
2
1
0
2
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей Нефедов
30 минут назад
Награда заслуженная, талант, работоспособность, поиск решения, браво Иван
Ответить
