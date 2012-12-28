«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Культура
167
57 минут назад
1
Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии
Ивана Карпова наградили за значительный вклад в развитие драматического театра.
Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева, Иван Карпов получил награду за свои работы в двух коллективах — в Липецкой государственной филармонии и Тамбовском театре кукол. В тамбовском театре Иван Карпов служит главным режиссером, в липецкой филармонии — режиссёром-постановщиком.
От липецкой филармонии на премию посылали видео трёх мюзиклов: «Дочь Дракона», «Купидон, фараон и булки» и «Наоборотошный Новый год». Все три мюзикла написала московский композитор Олеся Ростовская специально по заказу филармонии.
Иван Карпов поставил в филармонии более 20 концертов, мюзиклов и сказок с оркестром, в том числе «Музы не молчали», «Печали Игоревы», «Вождь краснокожих», «Метель», «Сказ про Федота-стрельца», «По щучьему веленью», «Военные письма», «История одного солдата», «Сказки волшебного сундучка», «Про цветное молоко», «Ашик-Кериб», «Музыкальный магазинчик», «Огниво», «Музыкальные каракули», «Кот Мурыч», «История цветочного королевства», «Моцарт жив», «Петя и Волк, «Маленький принц».
Премии председателя и сопредседателя Союза театральных деятелей России учреждены в прошлом году, чтобы выявлять и поддерживать молодых талантливых представителей театральных профессий. Они присуждаются решением председателя СТД РФ Владимира Машкова и сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева.
Фото — vk.ru
2
1
0
2
2
Комментарии (1)