Общество
18 минут назад
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
А у первоклассников перенесли сроки дополнительных каникул.
С пятницы число полностью закрытых школ увеличилось на две. На 19 декабря на дистанционную форму обучения был переведен 131 класс 26 школ Липецка, еще в 13 школах: №№3, 8, 11, 14, 29, 32, 47, 54, 55, 58, 59, 66, 70 сразу все классы были отправлены на дистант.
Дистанционное обучение вводится на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В некоторых школах из-за подъёма заболеваемости дополнительные каникулы первоклассников перенесены с февраля на 23 – 30 декабря.
Напомним, за минувшую неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек, в том числе 385 гриппом. Количество заболевших ОРВИ оказалось на 22% выше уровня предыдущей недели, но ниже уровня эпидпорога на 18,5%. На Липецк приходится 71% всех случаев ОРВИ.
