Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
Читать все
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
В районах Дачного, Матырского, Новой Жизни и станции Казинка отключат холодную воду
Общество
Неудачная шутка со страйкбольным пистолетом обернулась двумя годами колонии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Читать все
Общество
399
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги

Во второй половине дня начнётся пронзительная стужа.

Зима ворвётся

День начнётся с морозца от -4 до -6 градусов, но во второй половине резко похолодает до -13 градусов. Обойдётся без существенных осадков.

IMG_8526.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
¬- ул. Берзина, 2, 4, 6;
- ул. Вермишева, 17, 17/1, 18/2;
- ул. Детская, 15, 17;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Меркулова, 20, 22, 24, 26;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Ударников, 5;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Юношеская, 11, 12, 14, 16, 18, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- б-р. Есенина, 1;
- пер. Виноградный, 16;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- станция Казинка.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_bf1cf331.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С.Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Ладыгина, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Р.Зорге, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Радужной, Ромашковой, Российской Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Юношеской, Ярославской, в переулках Виноградном, Жасминовом, Каштановом.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- 7-й мкр-н;
- 29 микр-н;
- ул. А.Г. Стаханова, 63;
- ул. Героя России Эдуарда Белана;
- ул. Одесская;
- ул. Свиридова И.В.,13;
- ул. Станционная;
- ул. Шерстобитова С.М., 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18;
- ул. Прудная, 1, 2, 11;
- ул. Фурманова;
- пр-д Осенний, 17;
- Садоводчество «Липецкстрой»;
- Садоводчество «Металлург 1»;
- Садоводчество «Ферросплавщик».

0J2A6236 копия.jpg

Пробки

Палочкой-выручалочкой при поездках могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Театр

В 11:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) представит свой новогодний спектакль «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Ёлка

В 10:00 и в 13:00 Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на праздничный спектакль «Мишуткино желание» (0+).

7369eb0dae4137eee97501530da56847.jpg

Юных зрителей ждёт ещё и елка радости с настоящими Дедом Морозом и Снегорочкой.

Умелые ручки

В 17:00 БИЦ «Левобережный» ждёт желающих на мастер-класс по лепке из глины (6+).

Спорт и здоровье

В 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) состоятся занятия по суставной гимнастике (18+).

112.jpg

Фото vk.com/club216246322

Любителей ЗОЖ ждут на первом этаже в игровом зале (вход через административное здание со стороны улицы Коммунальной). Профессиональные инструкторы уже наготове.

Резиденция Деда Мороза

С 16:00 до 20:00 в Нижнем парке открыты двери резиденции Деда Мороза (0+).

616a4ed8a48c67c7e55b26aedbf3ce69.jpg

Штаб-квартира новогодних праздников в Липецке, как обычно, раскинулась в путевом домике Петра I.

Концерты бесплатно

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится творческая встреча с ансамблем эстрадной песни «Мелодия» (6+).

Для гостей прозвучат вокальные произведения классики советской эстрады и современные песни.

w3fd0iz124ggl8z9r8hr32d4a4yzis9q.jpg

В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) начнётся концерт народного вокального ансамбля «Ивушка» (6+).

Посетить мероприятия можно бесплатно.

Куда поехать на каникулах

15% липчан на новогодние каникулы мечтают посетить Москву, 14% – Санкт-Петербург. Обе столицы лидируют с большим отрывом.

1219.jpg

Далее идут Сочи – 7%, Байкал – 6%, Калининград – 5%. Липецк в списке приоритетов не значится, несмотря на грандиозные усилия по созданию туристических зон в регионе, центром которого является бывший город-курорт.

Провести праздники за пределами родного города мечтают 56% россиян. Да только кто же им позволит? Большинству уготовано место на диване перед телевизором.

Дорогие липчане! И летом, и зимой самое неприятное – пропустить важную новость. Где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
30 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить