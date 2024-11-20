Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги

Во второй половине дня начнётся пронзительная стужа.

День начнётся с морозца от -4 до -6 градусов, но во второй половине резко похолодает до -13 градусов. Обойдётся без существенных осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- станция Казинка.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Ферросплавщик».









В 11:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) представит свой новогодний спектакль «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).









В 10:00 и в 13:00 Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на праздничный спектакль «Мишуткино желание» (0+).









В 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) состоятся занятия по суставной гимнастике (18+).









Фото vk.com/club216246322

С 16:00 до 20:00 в Нижнем парке открыты двери резиденции Деда Мороза (0+).













Для гостей прозвучат вокальные произведения классики советской эстрады и современные песни.













В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) начнётся концерт народного вокального ансамбля «Ивушка» (6+).





Посетить мероприятия можно бесплатно.

15% липчан на новогодние каникулы мечтают посетить Москву, 14% – Санкт-Петербург. Обе столицы лидируют с большим отрывом.









Далее идут Сочи – 7%, Байкал – 6%, Калининград – 5%. Липецк в списке приоритетов не значится, несмотря на грандиозные усилия по созданию туристических зон в регионе, центром которого является бывший город-курорт.





Провести праздники за пределами родного города мечтают 56% россиян. Да только кто же им позволит? Большинству уготовано место на диване перед телевизором.



Палочкой-выручалочкой при поездках могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.Юных зрителей ждёт ещё и елка радости с настоящими Дедом Морозом и Снегорочкой.В 17:00 БИЦ «Левобережный» ждёт желающих на мастер-класс по лепке из глиныЛюбителей ЗОЖ ждут на первом этаже в игровом зале (вход через административное здание со стороны улицы Коммунальной). Профессиональные инструкторы уже наготове.Штаб-квартира новогодних праздников в Липецке, как обычно, раскинулась в путевом домике Петра I.В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится творческая встреча с ансамблем эстрадной песни «Мелодия»