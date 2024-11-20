«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Во второй половине дня начнётся пронзительная стужа.
День начнётся с морозца от -4 до -6 градусов, но во второй половине резко похолодает до -13 градусов. Обойдётся без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
¬- ул. Берзина, 2, 4, 6;
- ул. Вермишева, 17, 17/1, 18/2;
- ул. Детская, 15, 17;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Меркулова, 20, 22, 24, 26;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Ударников, 5;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Юношеская, 11, 12, 14, 16, 18, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- б-р. Есенина, 1;
- пер. Виноградный, 16;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- станция Казинка.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С.Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Ладыгина, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Р.Зорге, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Радужной, Ромашковой, Российской Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Юношеской, Ярославской, в переулках Виноградном, Жасминовом, Каштановом.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- 29 микр-н;
- ул. А.Г. Стаханова, 63;
- ул. Героя России Эдуарда Белана;
- ул. Одесская;
- ул. Свиридова И.В.,13;
- ул. Станционная;
- ул. Шерстобитова С.М., 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18;
- ул. Прудная, 1, 2, 11;
- ул. Фурманова;
- пр-д Осенний, 17;
- Садоводчество «Липецкстрой»;
- Садоводчество «Металлург 1»;
- Садоводчество «Ферросплавщик».
Пробки
Палочкой-выручалочкой при поездках могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
Театр
В 11:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) представит свой новогодний спектакль «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).
Ёлка
В 10:00 и в 13:00 Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на праздничный спектакль «Мишуткино желание» (0+).
Юных зрителей ждёт ещё и елка радости с настоящими Дедом Морозом и Снегорочкой.
Умелые ручки
В 17:00 БИЦ «Левобережный» ждёт желающих на мастер-класс по лепке из глины (6+).
Спорт и здоровье
В 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) состоятся занятия по суставной гимнастике (18+).
Любителей ЗОЖ ждут на первом этаже в игровом зале (вход через административное здание со стороны улицы Коммунальной). Профессиональные инструкторы уже наготове.
Резиденция Деда Мороза
С 16:00 до 20:00 в Нижнем парке открыты двери резиденции Деда Мороза (0+).
Штаб-квартира новогодних праздников в Липецке, как обычно, раскинулась в путевом домике Петра I.
Концерты бесплатно
В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится творческая встреча с ансамблем эстрадной песни «Мелодия» (6+).
Для гостей прозвучат вокальные произведения классики советской эстрады и современные песни.
В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) начнётся концерт народного вокального ансамбля «Ивушка» (6+).
Посетить мероприятия можно бесплатно.
Куда поехать на каникулах
15% липчан на новогодние каникулы мечтают посетить Москву, 14% – Санкт-Петербург. Обе столицы лидируют с большим отрывом.
Далее идут Сочи – 7%, Байкал – 6%, Калининград – 5%. Липецк в списке приоритетов не значится, несмотря на грандиозные усилия по созданию туристических зон в регионе, центром которого является бывший город-курорт.
Провести праздники за пределами родного города мечтают 56% россиян. Да только кто же им позволит? Большинству уготовано место на диване перед телевизором.
