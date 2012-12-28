26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»

Машина оказалась в кювете. В Госавтоинспекции говорят о скользкой дороге.

Сегодня на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка 26-летняя девушка-водитель «Омоды» не справилась с управлением на скользкой дороге, съехала в кювет и машина перевернулась.«С травмами девушку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой», – сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.