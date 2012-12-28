Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
сегодня, 16:35
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Машина оказалась в кювете. В Госавтоинспекции говорят о скользкой дороге.
«С травмами девушку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой», – сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (6)