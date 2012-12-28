Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Животных он убил в Грязинском районе. Суд взыскал нанесенный животному миру ущерб.
«В Грязинском районе не имеющий разрешений на охоту мужчина незаконно добыл двух кабанов. Животному миру был причинен вред в 240 тысяч рублей, который при рассмотрении уголовного дела он возместил лишь частично — выплатил 60 тысяч рублей. Но после иска прокуратуры ущерб будет взыскан в полном объеме», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
