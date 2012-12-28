Все новости
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии
Культура
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей

Животных он убил в Грязинском районе. Суд взыскал нанесенный животному миру ущерб.

По иску Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры с застрелившего двух кабанов браконьера взыскан причиненный животному миру ущерб — 240 тысяч рублей.

«В Грязинском районе не имеющий разрешений на охоту мужчина незаконно добыл двух кабанов. Животному миру был причинен вред в 240 тысяч рублей, который при рассмотрении уголовного дела он возместил лишь частично — выплатил 60 тысяч рублей. Но после иска прокуратуры ущерб будет взыскан в полном объеме», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


браконьерство
охота
Комментарии (7)

Л Т З
11 минут назад
Пяточков захотел на новый год.
Эх
23 минуты назад
Там в одном только кабане мяса столько. На продажу бил. Посадить бы его на годик ещё, чтобы мозгов добавилось.
Это
36 минут назад
Кому в наше время еды не хватает?!
Лиза
44 минуты назад
Жаль животных...
Ветеран
58 минут назад
Что называется - поел мясца
Ель Сибирская
сегодня, 16:38
Отличная новость!!! Ловите чаще таких браконьеров. Иж деловые, не растили, не кормили, решили убить. Своих свиней пусть разводят.
Юрий
41 минуту назад
"Своих свиней пусть разводят." А потом выпускают и охотятся на них.)))
