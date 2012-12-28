Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей

Животных он убил в Грязинском районе. Суд взыскал нанесенный животному миру ущерб.

По иску Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры с застрелившего двух кабанов браконьера взыскан причиненный животному миру ущерб — 240 тысяч рублей.«В Грязинском районе не имеющий разрешений на охоту мужчина незаконно добыл двух кабанов. Животному миру был причинен вред в 240 тысяч рублей, который при рассмотрении уголовного дела он возместил лишь частично — выплатил 60 тысяч рублей. Но после иска прокуратуры ущерб будет взыскан в полном объеме», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.