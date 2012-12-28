Все новости
Происшествия
1005
43 минуты назад
1

В Липецке сбили мальчика и женщину

Ребенок получил легкие травмы, а женщина госпитализирована.

22 декабря в Липецке два человека попали под колеса автомобилей.

Около восьми утра на улице Адмирала Макарова 48-летнюю женщину сбил  автомобиль «Хавейл», которым управляла 32-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.

Вечером на площади Петра Великого 20-летний водитель «Нивы» совершил наезд на 11-летнего мальчика. Школьник получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
авария
ДТП
0
1
3
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Очевидец
38 минут назад
Градоначальство когда на Адмирала Макарова новый асфальт положат , уважаемый мэр проедьте там сами за рулём и всё поймете...
Ответить
