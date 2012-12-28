«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
В Липецке сбили мальчика и женщину
Ребенок получил легкие травмы, а женщина госпитализирована.
Около восьми утра на улице Адмирала Макарова 48-летнюю женщину сбил автомобиль «Хавейл», которым управляла 32-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.
Вечером на площади Петра Великого 20-летний водитель «Нивы» совершил наезд на 11-летнего мальчика. Школьник получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
