В Липецке сбили мальчика и женщину

Ребенок получил легкие травмы, а женщина госпитализирована.



22 декабря в Липецке два человека попали под колеса автомобилей.Около восьми утра на улице Адмирала Макарова 48-летнюю женщину сбил автомобиль «Хавейл», которым управляла 32-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.Вечером на площади Петра Великого 20-летний водитель «Нивы» совершил наезд на 11-летнего мальчика. Школьник получил травму, и после оказания помощи был отпущен.