«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
Детское отделение боринской больницы станет дневным стационаром
Общество
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Говорит Липецк
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области практически завершилась заготовка ёлок к Новому году
Общество
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Липецкий режиссёр стал лауреатом всероссийской театральной премии
Культура
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Общество
801
сегодня, 15:05
5

«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»

Депутат от Военного городка Павел Рухлин назвал безобразием коммунальный ручей, уже второй год текущий возле гарнизонной поликлиники.

На комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета при обсуждении концессий на модернизацию городского водопровода и канализации, а также реконструкции городских очистных сооружений вдруг разыгрались страсти. Депутат от Военного городка Павел Рухлин весьма эмоционально рассказал представителям мэрии и «РВК-Липецк» о текущем вот уже два года мимо гарнизонной поликлиники потоке воды из канализационного люка. А сейчас зима, заморозки. Вода превращается в лед. А в поликлинику ежедневно привозят автобусом военнослужащих на костылях из воронежского военного госпиталя на освидетельствование.

— Там инвалиды до конца переломают руки и ноги! Мне стыдно смотреть в глаза хирургу. Когда это безобразие будет устранено?

771dd55b-a32c-4f3f-b324-a3cef9a9dc65.jpg+2025-12-23-14.57.35+niz.jpg

8b0bab2b-fce8-414b-a37e-3c4c007588d3.jpg+2025-12-23-14.57.35+niz.jpg

Депутата постарался успокоить председатель департамента ЖКХ мэрии Владимир Яриков. Он сказал, что об этой утечке хорошо известно и ему, и руководству «РВК-Липецк». И что в начале следующего года дойдут руки до ее ликвидации. А вице-мэр Павел Кузнецов бросил камень в огород Министерству обороны, заявив, что коммунальные сети лишь недавно (в начале этого года, —прим. GOROD48) перешли в собственность муниципалитета.

А что же концессия? Напомним, что «Росводоканал» заключил соглашение с мэрией о модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения сроком на 49 лет, обязавшись инвестировать в грандиозный проект 15,8 млрд рублей в ценах 2023 года. Что же сделано? По словам председателя городского департамента ЖКХ Ярикова, в 2023-2025 годах ООО «РВК-Липецк» инвестировал в проект 1,1 млрд рублей, выполнив в целом на 74% поставленные на эти три года задачи. В этом году, например, пробурены новые скважины на водозаборе в поселке Матырский, построен новый водопровод от новых скважин к ТЭЦ-2, реконструированы сети водоснабжения в 11 микрорайоне, на улицах Ленина, Карла Маркса, Фрунзе, Неделина.

51cf3bd8-e1f9-40b1-b744-76b652dc18f9.jpg+2025-12-23-14.57.35+niz.jpg

Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров обратил внимание коллег на то, что, по данным департамента ЖКХ, в этом году инвестпрограмма по состоянию на ноябрь выполнена всего на 47%. Ситуацию спас директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров. Он сообщил, что на самом деле процент реально выполненных работ куда больше заявленной цифры, но не уточнил, на сколько именно. На что Игорь Подзоров совершенно резонно заметил о необходимости согласования информации перед ее оглашением в горсовете. А первый вице-спикер Борис Понаморев сказал, что не видит на заседании представителей управления капремонта мэрии, который как раз курирует концессионеров: «Вы им что, не доверяете?» — безответно спросил он Павла Кузнецова и Владимира Ярикова.

Председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева поинтересовалась экономическим эффектом от потраченного концессионером миллиарда. Какова отдача вложенных средств? На какую величину удалось сократить общее количество аварий на сетях? Но Вадим Бакуров признался, что не может дать ответ на эти вопросы. Он, мол, по строительству, а не по эффективности.

Екатерина Пинаева и Вера Урываева попеняли представителю горводоканала на конкретные утечки на сетях в своих округах, которые не устраняются долгое время. Вадим Бакуров пообещал передать эти претензии своим коллегам.

Также депутатам рассказали о реконструкции городских очистных с общим объемом инвестиций в 5 млрд рублей. На этом объекте дела у «РВК-Липецк» обстоят еще хуже, чем на основой концессии. В этом году, по плану, нужно было освоить 1,3 млрд рублей, но в представленном департаментом ЖКХ слайде в соответствующей декабрьской графе значились лишь 142,5 млн рублей. В чем причина?

076a59b9-fc0d-4554-a753-5b14b2bfb280.jpg+2025-12-23-14.57.05+niz.jpg

Депутаты не услышали ничего нового: Вадим Бакуров пожаловался на низкое качество проектно-сметной документации, в котором не был никак отражен ряд необходимых работ по модернизации бывшего хозяйства МУП «ЛиСА». Эта документация была уже оплачена из городского бюджета в момент ее передачи концессионеру. «Поэтому мы уходим с завершением работ по строительству участка обработки илового осадка в 2026 год».
Комментарии (5)

департамент
10 минут назад
Куда спешить в жару такую?
Ответить
САИ
29 минут назад
... Как челобитную царю подаете!?
Ответить
смотритель зоопарка
33 минуты назад
сегодня в детской № 3 был, после капремонта, так там "сверхразумы" догадались на выходе из здания уложить под ноги плитку керемическую, каток лютый...
Ответить
Елена
33 минуты назад
порывы бывают по всему городу и вода льется и льется. а устраняются порывы не всегда в срок и качественно, но на совещаниях всегда мотивируют цифрами.
Ответить
Люба
сегодня, 15:11
У нас нет микрорайонов, где что-то не протекало. Если с дорогами и общественным транспортом ещё по силам справиться, то ЖКХ и медицина — это беда Липецка. Даже на Елецком и Университетском что-то да льётся.
Ответить
