22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Грязинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела 22-летнего парня, обвиняемого в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения в интернете информации о его способах и призывов к совершению самоубийства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.По версии следствия, грязинец создал в одной из соцсетей сообщество, где систематически публиковал информацию суицидальной направленности. Также там он размещал изображения, содержащие информацию о способах совершения самоубийства, побуждающие к его совершению и идеализирующие такое поведение. Все эти сведения были доступны неограниченному кругу лиц.Действия грязинца квалифицированы следствием по части второй статьи 110.2 УК РФ. Санкции этой статьи очень суровые — от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.