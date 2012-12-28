Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Происшествия
10 минут назад
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, грязинец создал в одной из соцсетей сообщество, где систематически публиковал информацию суицидальной направленности. Также там он размещал изображения, содержащие информацию о способах совершения самоубийства, побуждающие к его совершению и идеализирующие такое поведение. Все эти сведения были доступны неограниченному кругу лиц.
Действия грязинца квалифицированы следствием по части второй статьи 110.2 УК РФ. Санкции этой статьи очень суровые — от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.
