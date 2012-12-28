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сегодня, 11:35

В Липецке столкнулись «Лада Приора» и «ВАЗ-2107», пострадали два человека

За пятницу и выходные дни на дорогах области два человека погибли и 20 — получили травмы.

Как сообщает областное управление ГАИ, 31 мая в Липецке на улице Карла Маркса столкнулись автомобиль «Лада Калина» с 35-летним водителем и мотоцикл под управлением 24-летнего парня. С места аварии госпитализирован мотоциклист. 

В тот же день в Хлевенском районе 41-летний водитель «БМВ» врезался в стоящий грузовик «МАЗ». Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

1 июня в Липецке на улице 20-го Партсъезда 54-летний водитель «Форда» наехал на 5-летнего мальчика, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В селе Сселки на улице Гагарина 11-летний мотоциклист столкнулся с 12-летней велосипедисткой. В этой аварии пострадала девочка, после оказания помощи она была отпущена.

На улице Ангарской в Липецке столкнулись «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя и «ВАЗ-2107» с 21-летним парнем за рулем. В аварии получили травмы водитель «Приоры» и 17-летний пассажир «семерки».

2 июня в Липецке на улице Гагарина 54-летний водитель автобуса допустил наезд на 38-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, которых с травмами госпитализировали.  

В деревне Мульгино Измалковского района на улице Центральной 45-летний водитель мопеда не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. От полученных травм он погиб на месте.

На трассе Усмань – Поддубровка – Воробьевка 39-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель и его 23-летняя пассажирка госпитализированы.


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