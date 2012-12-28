Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
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Общество
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20 минут назад
Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
Рекомендация носит обязательный характер
Как сообщают в администрации Липецка, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно ограничил подачу холодной воды потребителям по адресам: частный сектор: ул. Кольцевая, ул. Тимура Фрунзе.
РВК-Липецк предупреждает жителей этих улиц, что завтра, 3 июня, будет проводиться промывка сетей водоснабжения. До завершения этих работ от питья воды и его использования для приготовления пищи в обязательном порядке следует воздержаться.
Информация об окончании промывки сетей водоснабжения будет доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ. До этого времени подвоз воды организован по адресу: ул. Чапаева, 10.
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