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20 минут назад

Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду

Рекомендация носит обязательный характер

Напомним, в пятницу вечером в районе улиц Тимура Фрунзе, 2, Чапаева,4, Кольцевой, под колесом ассенизаторской машины образовался провал – лопнуло перекрытие водопроводного колодца. Машина перевернулась, а ее содержимое вылилось на улицу и огороды жителей Ниженки.

Как сообщают в администрации Липецка, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно ограничил подачу холодной воды потребителям по адресам: частный сектор: ул. Кольцевая, ул. Тимура Фрунзе.

РВК-Липецк предупреждает жителей этих улиц, что завтра, 3 июня, будет проводиться промывка сетей водоснабжения. До завершения этих работ от питья воды и его использования для приготовления пищи в обязательном порядке следует воздержаться.

Информация об окончании промывки сетей водоснабжения будет доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ. До этого времени подвоз воды организован по адресу: ул. Чапаева, 10.
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