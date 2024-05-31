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сегодня, 22:44
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На Ниженке перевернулась ассенизаторская машина

Содержимое бочки вылилось на дорогу.

Сегодня в районе улиц Тимура Фрунзе и Чапаева наехала на провал и перевернулась частная ассенизаторская машина. Содержимое бочки вытекло на дорогу. По словам местных жителей, на улице стоит ужасный смрад.

Машину с помощью крана поставили на колеса.

Как сообщил GOROD48 председатель ТОС «Чапаева» Сергей Гребенников, провал произошел на месте колодца РВК «Липецк».

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По словам председателя ТОС «Чапаева», он только сегодня, до образования провала сделал заявку на портал «Решаем вместе» о ремонте асфальтового покрытия улицы Чапаева, которое находится в ужасном состоянии.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гость
4 минуты назад
Теперь без воды сидим(
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А почему
18 минут назад
Подали заявку на каком то портале, а не сразу куда надо???
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