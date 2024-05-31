Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Происшествия
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сегодня, 22:44
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На Ниженке перевернулась ассенизаторская машина
Содержимое бочки вылилось на дорогу.
Машину с помощью крана поставили на колеса.
Как сообщил GOROD48 председатель ТОС «Чапаева» Сергей Гребенников, провал произошел на месте колодца РВК «Липецк».
По словам председателя ТОС «Чапаева», он только сегодня, до образования провала сделал заявку на портал «Решаем вместе» о ремонте асфальтового покрытия улицы Чапаева, которое находится в ужасном состоянии.
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