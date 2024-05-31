На Ниженке перевернулась ассенизаторская машина

Содержимое бочки вылилось на дорогу.

Сегодня в районе улиц Тимура Фрунзе и Чапаева наехала на провал и перевернулась частная ассенизаторская машина. Содержимое бочки вытекло на дорогу. По словам местных жителей, на улице стоит ужасный смрад.Машину с помощью крана поставили на колеса.Как сообщил GOROD48 председатель ТОС «Чапаева» Сергей Гребенников, провал произошел на месте колодца РВК «Липецк».По словам председателя ТОС «Чапаева», он только сегодня, до образования провала сделал заявку на портал «Решаем вместе» о ремонте асфальтового покрытия улицы Чапаева, которое находится в ужасном состоянии.