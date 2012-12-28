Жаркое воскресенье: в Липецкой области небольшие дожди и до +29

В ближайшие трое суток на погоду в Центральном федеральном округе будет оказывать влияние циклон с центром над Восточной Европой: в Липецкой области 2 и 4 июня существенных осадков не ожидается. 3 июня пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 17 м/с.

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.







На всей территории области установилась высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.







В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.





День 2 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус тепла.