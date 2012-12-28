Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшую на Соколе пенсионерку нашли мертвой в подвале
Происшествия
Капитан «Металлурга» завершает карьеру, вход на прощальный матч будет бесплатным
Спорт
Липецкая вечЁрка: жуткая история пропавшей без вести, когда поедут новые трамваи и претенденты на пост мэра
Общество
Надо успеть: до запуска нового трамвая осталось 20 дней
Общество
При жаре до +30 в Липецкой области может пройти град
Происшествия
На Ниженке перевернулась ассенизаторская машина
Происшествия
В Сокольском парке дети жгли тополиный пух: погорели кусты, деревья и скамейки
Происшествия
Выходные в Липецке: День защиты детей, катание на пони, на каких пляжах уже можно купаться
Общество
Женщина простила в суде заразившего её ВИЧ мужчину
Общество
На 20 дней закрываются для въезда леса Липецкой области
Общество
Читать все
В Сокольском парке дети жгли тополиный пух: погорели кусты, деревья и скамейки
Происшествия
На Ниженке перевернулась ассенизаторская машина
Происшествия
Упавшее дерево повредило три автомобиля в 12-м микрорайоне
Происшествия
В Липецке отпраздновали юбилей балетмейстера, воспитавшего 10 тысяч танцоров
Культура
Выходные в Липецке: День защиты детей, катание на пони, на каких пляжах уже можно купаться
Общество
В выходные холодную воду отключат на пяти улицах
Общество
Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Общество
Жаркое воскресенье: в Липецкой области небольшие дожди и до +29
Погода в Липецке
В Воловском районе спасатели уничтожили 16 боеприпасов времён Второй мировой
Происшествия
Елецкий боксёр победил в турнире памяти тренера, у которого занимался Владимир Высоцкий
Спорт
Читать все
Погода в Липецке
211
сегодня, 13:46
4

Жаркое воскресенье: в Липецкой области небольшие дожди и до +29

В ближайшие трое суток на погоду в Центральном федеральном округе будет оказывать влияние циклон с центром над Восточной Европой: в Липецкой области 2 и 4 июня существенных осадков не ожидается. 3 июня пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 17 м/с.

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

На всей территории области установилась высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 2 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус тепла.
Погода
2
0
0
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Капелька
5 минут назад
Впереди 90 дней радости и счастья, и никакой школы.
Ответить
Алканавт
сегодня, 14:00
Не пора ли раздавать мороженое людям на улице?хоть бюджетные денежки во благо пойдут!
Ответить
Отмороженный
сегодня, 13:58
Когда же уже будет зима ?! Надоела эта жара
Ответить
Перегретый
сегодня, 14:01
Лучше поздняя осень навсегда круглый год
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru