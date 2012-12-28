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Спорт
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сегодня, 20:35
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Капитан «Металлурга» завершает карьеру, вход на прощальный матч будет бесплатным
Славная игровая карьера Романа Войделя подошла к концу.
- До сих пор переживаю и испытываю волнение перед новым этапом своей жизни, признался GOROD48 культовый для Липецка игрок, - Но всё когда-нибудь заканчивается. Я и так продержался в футболе почти до 40 лет, что не каждому дано. Решение окончательное.
Таким образом в понедельник, 3 июня, «кэп» в последний раз выведет команду на поле перед липецкой публикой во встрече со столичным «Велесом». По такому случаю и в связи с заключительной домашней игрой сезона клуб решил сделать на матч бесплатным – в надежде, что многие болельщики придут отдать дань уважения одному «гвардейцев» клуба.
После этого Войделю останется провести лишь один матч 8 июня в Муроме и на покой. Игрок говорит, что пока не определился с будущим, но хотел бы остаться в футболе.
… Роман Войдель дебютировал в «Металлурге» больше 20-ти (!) лет назад, выйдя на замену – 5 ноября 2003 года в ответной игре 1/16 финала Кубка России во Владикавказе с «Аланией» (хозяева победили – 3:1).
«Войдель забивает и поднимает вверх большой палец. У него всё впервые: первая игра в Липецке и первый гол на профессиональном уровне», - прокомментировал в эфире местной телекомпании СТВ-7 футбольный обозреватель Юрий Криворучко.
Кто тогда мог знать, что это станет началом огромного спортивного пути? Всего черед два с лишним месяца – 10 апреля 2004 года новобранец выйдет в старте на эпохальный матч в Липецке с московским «Спартаком» в Кубке России и наглухо перекроет живую легенду и победителя Лиги чемпионом Дмитрия Аленичева, а липчане пройдут москвичей (1:1 в Липецке и 2:0 в столичных «Лужниках»).
Далее Войдель играл в командах первого дивизиона: владивостокском «Луче-Энергии», волгоградском «Роторе», ярославском «Шиннике», калининградской «Балтике», «Уфе», «Томи». В «Армавире» его тренировал Валерий Карпин, нынешний наставник сборной России.
На переполненном липецком стадионе ничего не смогли сделать ни Аленичев, ни Павлюченко. Зато зажглась звезда Романа
Но заканчивать карьеру Войдель приехал в родной Липецк в 2017 году. А в 2021 году вывел «сталеваров» в ФНЛ/первую лигу после 12-летнего отсутствия. Эпическим получилось и возвращение самого Романа в «Лучшую лигу мира»: в первой игре с «Томью» он забил гол и помог липчанам выиграть – 3:2. А затем во встрече с тольяттинском «Акроном» на «домашнем» поле в подмосковных Химках выдал чудо-пас черед всё поле на Артура Арустамяна, который забил гол. А затем и сам «каэ» поразил «девятку» ворот соперника, умудрившись забить со штрафного почти без разбега. Встреча завершилась вничью – 2:2, а Романа во второй раз включили в символическую сборную тура ФНЛ.
На данный момент Войдель провёл за «Металлург» 276 матчей (15 голов, 9 ассистов) – это 14-й показатель в истории. Возглавляет же «Клуб гвардейцев» нашей команды его детский тренер Николай Анненков – 386 матчей.
Настоящий капитан всегда вёл команду за собой
3 июня в Липецке завершится целая эпоха. Эпоха выступлений игрока. Которого за интеллект и понимание футбола давно прозвали «Профессором». Начало матча с «Велесом» в 19:00.
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