Капитан «Металлурга» завершает карьеру, вход на прощальный матч будет бесплатным

Славная игровая карьера Романа Войделя подошла к концу.

… Роман Войдель дебютировал в «Металлурге» больше 20-ти (!) лет назад, выйдя на замену – 5 ноября 2003 года в ответной игре 1/16 финала Кубка России во Владикавказе с «Аланией» (хозяева победили – 3:1).





Кто тогда мог знать, что это станет началом огромного спортивного пути? Всего черед два с лишним месяца – 10 апреля 2004 года новобранец выйдет в старте на эпохальный матч в Липецке с московским «Спартаком» в Кубке России и наглухо перекроет живую легенду и победителя Лиги чемпионом Дмитрия Аленичева, а липчане пройдут москвичей (1:1 в Липецке и 2:0 в столичных «Лужниках»).





Далее Войдель играл в командах первого дивизиона: владивостокском «Луче-Энергии», волгоградском «Роторе», ярославском «Шиннике», калининградской «Балтике», «Уфе», «Томи». В «Армавире» его тренировал Валерий Карпин, нынешний наставник сборной России.









На переполненном липецком стадионе ничего не смогли сделать ни Аленичев, ни Павлюченко. Зато зажглась звезда Романа



На данный момент Войдель провёл за «Металлург» 276 матчей (15 голов, 9 ассистов) – это 14-й показатель в истории. Возглавляет же «Клуб гвардейцев» нашей команды его детский тренер Николай Анненков – 386 матчей.









Настоящий капитан всегда вёл команду за собой

