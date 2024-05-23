«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Происшествия
678
48 минут назад
1
Липчанин поджег одеяло на подоконнике квартиры и выбросил из окна мебель и двери
Неадекватное поведение мужчины перепугало очевидцев.
По словам очевидцев, к дому прибыли пожарные, но мужчина пустил их в квартиру только после прибытия полицейских. Огонь был потушен, а мужчину передали бригаде скорой помощи.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествия.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)