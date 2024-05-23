Липчанин поджег одеяло на подоконнике квартиры и выбросил из окна мебель и двери

Неадекватное поведение мужчины перепугало очевидцев.



Сегодня жилец дома №5 по улице по улице 50 лет НЛМК поджег одеяло на подоконнике своей квартиры и выбросил через окно двери и мебель.По словам очевидцев, к дому прибыли пожарные, но мужчина пустил их в квартиру только после прибытия полицейских. Огонь был потушен, а мужчину передали бригаде скорой помощи.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествия.