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сегодня, 16:00
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32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского

Все это ему обошлось в 35 000 рублей.

В Добринском районе на 35 000 рублей оштрафовали 32-летнего мужчину, который по пьяни забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом еще и ударил полицейского. В результате мужчину осудили за применение насилие к представителю власти (по части первой статьи 318 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла в сентябре прошлого года. Добринец вызвал наряд полиции по факту угона принадлежащего ему автомобиля. Но машину сразу же нашли: она просто была припаркована с другой стороны дома.

Пьяный хозяин автомобиля себя агрессивно, ругался матом. На требование угомониться он не реагировал и поэтому был задержан. А при задержании он еще и ударил полицейского кулаком в лицо.
полиция
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Александр Н.
7 минут назад
Как то легко отделался.
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Юрист
19 минут назад
В цивилизованных странах пристрелили бы при задержании
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Lex
27 минут назад
За такое в Союзе дали бы года три лишения свободы.
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Ну
49 минут назад
Сухим из воды вышел.
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1
50 минут назад
Нормально.недорого так
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Житель города
54 минуты назад
Мало дали.
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