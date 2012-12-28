23-летний водитель из Орловской области получил два года условно за смерть 8-летнего мальчика
32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского
Происшествия
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сегодня, 16:00
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32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского
Все это ему обошлось в 35 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла в сентябре прошлого года. Добринец вызвал наряд полиции по факту угона принадлежащего ему автомобиля. Но машину сразу же нашли: она просто была припаркована с другой стороны дома.
Пьяный хозяин автомобиля себя агрессивно, ругался матом. На требование угомониться он не реагировал и поэтому был задержан. А при задержании он еще и ударил полицейского кулаком в лицо.
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