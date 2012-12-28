32-летний мужчина забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом ударил полицейского

Все это ему обошлось в 35 000 рублей.

В Добринском районе на 35 000 рублей оштрафовали 32-летнего мужчину, который по пьяни забыл, где припарковал машину, заявил об угоне, а потом еще и ударил полицейского. В результате мужчину осудили за применение насилие к представителю власти (по части первой статьи 318 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла в сентябре прошлого года. Добринец вызвал наряд полиции по факту угона принадлежащего ему автомобиля. Но машину сразу же нашли: она просто была припаркована с другой стороны дома.Пьяный хозяин автомобиля себя агрессивно, ругался матом. На требование угомониться он не реагировал и поэтому был задержан. А при задержании он еще и ударил полицейского кулаком в лицо.