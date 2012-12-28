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сегодня, 09:23
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Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж

Теперь уже бывшего работника подозревают в краже на полмиллиона рублей.

В Усманском районе задержали 26-летнего бывшего водителя-экспедитора одного из маркетплейсов по подозрению в краже товаров из пункта выдачи заказов.

«По версии следствия, в марте этого года водитель-экспедитор забрал крупную партию товара и вместо сортировочного центра в Липецке отвез к себе в гараж 37 коробок с одеждой, обувью и другими заказами. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей», — сообщает  пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части третье 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
кража
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
?
15 минут назад
Вот это кража. А не на улице нашел и поднял.
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Ком Ментарий
20 минут назад
"Гениальный план" надёжный как швейцарские часы.
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Фунтик
26 минут назад
Когда на работу принимают, они справку от психиатра смотрят
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Элен
45 минут назад
На что надеялся?
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