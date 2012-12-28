Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж

Теперь уже бывшего работника подозревают в краже на полмиллиона рублей.

В Усманском районе задержали 26-летнего бывшего водителя-экспедитора одного из маркетплейсов по подозрению в краже товаров из пункта выдачи заказов.«По версии следствия, в марте этого года водитель-экспедитор забрал крупную партию товара и вместо сортировочного центра в Липецке отвез к себе в гараж 37 коробок с одеждой, обувью и другими заказами. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части третье 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.