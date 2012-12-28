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Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж
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Происшествия
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сегодня, 09:23
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Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж
Теперь уже бывшего работника подозревают в краже на полмиллиона рублей.
«По версии следствия, в марте этого года водитель-экспедитор забрал крупную партию товара и вместо сортировочного центра в Липецке отвез к себе в гараж 37 коробок с одеждой, обувью и другими заказами. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части третье 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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