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Происшествия
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47 минут назад
Как спасали загоревшуюся «Несксию» на улице Берзина
Водители-очевидцы пожара делились огнетушителями и покупали воду, чтобы залить полыхающий автомобиль.
Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом «Липецк № 1», неравнодушные люди не только поделились с водителем «Нексии» огнетушителями, но и приносили из магазина пятилитровые бутыли воды, а также помогали бороться с пламенем.
Проблемы возникли из-за заклинившего капота, из-под которого выбивались языки пламени. Прибывшие на место происшествия два пожарных расчета оперативно потушили огонь.
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