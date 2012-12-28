Как спасали загоревшуюся «Несксию» на улице Берзина

Водители-очевидцы пожара делились огнетушителями и покупали воду, чтобы залить полыхающий автомобиль.



В сети появились кадры спасения загоревшейся вечером 29 мая на улице Яна Берзина «Дэу Нексии».Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом «Липецк № 1», неравнодушные люди не только поделились с водителем «Нексии» огнетушителями, но и приносили из магазина пятилитровые бутыли воды, а также помогали бороться с пламенем.Проблемы возникли из-за заклинившего капота, из-под которого выбивались языки пламени. Прибывшие на место происшествия два пожарных расчета оперативно потушили огонь.