Статистика: в Липецкой области в апреле дорожали чай и кофе, дешевела гречка

Потребительские цены в Липецкой области выросли в апреле на 0,59%, а в целом с начала года на 2,31%, сообщает Липецкстат.

Цены на продовольственные товары в апреле увеличились на 0,37%, по сравнению с декабрем 2023 года — на 2,19%. Заметнее всего подросли цены на такие продукты питания, как чай, кофе, какао, макаронные изделия, сахар, фруктово-ягодные консервы — на 2-4%. Молоко и молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, мука, мясные субпродукты, сыры, мясо птицы, масло и жиры, кондитерские изделия, мороженое, мясо животных, копченые продукты из мяса и птицы подорожали на 1%. Кроме того, подорожали товары: соль — на 3%, мед, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания, рис — на 1-2%. Плодоовощная продукция стала дешевле на 1% за счет снижения цен на овощи в целом на 4%, при этом фрукты и цитрусовые подорожали на 2%. Снизились цены на гречку на 3%, яйца, мясные полуфабрикаты — на 1%.Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,54%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 1,8%. Повысились цены на предметы садоводства, ковры и ковровые изделия на 2-3%, металлическую посуду, часы, инструменты и оборудование, товары для спорта, строительные материалы, моторное топливо, трикотажные изделия, стеклянную и фарфоро-фаянсовую посуду, обувь, одежду и белье, ювелирные изделия, бумажно-беловые, парфюмерно-косметические товары, полотенца, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%.Цены и тарифы на услуги в апреле текущего года увеличились на 1,01%, по сравнению с декабрем 2023 года — на 3,30%. Подорожала годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 18%, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом — на 12%, экскурсионные услуги, плата за пользование потребительским кредитом, абонентская плата за пакет услуг и сотовой связи — на 7%-9%, услуги бань — на 4%, цена билетов в театры — на 2%, стоимость изготовления фотографий для документов, стоимость ремонта и технического обслуживания транспортных средств, ветеринарные услуги, медицинские услуги — на 1%. Вместе с тем снизилась стоимость проезда в плацкартных вагонах различных типов поездов дальнего следования — на 4%.