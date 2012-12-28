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Экономика
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Статистика: в Липецкой области в апреле дорожали чай и кофе, дешевела гречка
Потребительские цены в Липецкой области выросли в апреле на 0,59%, а в целом с начала года на 2,31%, сообщает Липецкстат.
Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,54%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 1,8%. Повысились цены на предметы садоводства, ковры и ковровые изделия на 2-3%, металлическую посуду, часы, инструменты и оборудование, товары для спорта, строительные материалы, моторное топливо, трикотажные изделия, стеклянную и фарфоро-фаянсовую посуду, обувь, одежду и белье, ювелирные изделия, бумажно-беловые, парфюмерно-косметические товары, полотенца, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%.
Цены и тарифы на услуги в апреле текущего года увеличились на 1,01%, по сравнению с декабрем 2023 года — на 3,30%. Подорожала годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 18%, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом — на 12%, экскурсионные услуги, плата за пользование потребительским кредитом, абонентская плата за пакет услуг и сотовой связи — на 7%-9%, услуги бань — на 4%, цена билетов в театры — на 2%, стоимость изготовления фотографий для документов, стоимость ремонта и технического обслуживания транспортных средств, ветеринарные услуги, медицинские услуги — на 1%. Вместе с тем снизилась стоимость проезда в плацкартных вагонах различных типов поездов дальнего следования — на 4%.
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