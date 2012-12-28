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Общество
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26 минут назад
В Липецкой области стало больше оленей и меньше кабанов
Также в лесах региона увеличилось количество белок и зайцев
Численность кабанов,напротив, снизилась и составила 437 особей. Как пояснили в охотуправлении, поголовье кабанов регулируется искусственно из-за угрозы африканской чумы свиней.
Отметили в управлении и увеличение численности краснокнижных животных. Зайцев-беляков в лесах Липецкой области 74 особи, белок — 1175, что больше показателей прошлого года на 45,1 % и 16,45 % соответственно.
Лис в регионе 2287, куницы — 978, горностая — 153 особи, хорей — 343, зайцев-русаков —6142.
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