В Липецкой области стало больше оленей и меньше кабанов

Также в лесах региона увеличилось количество белок и зайцев

Как сообщили в Управлении по охране использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, учет охотресурсов региона выявил увеличение численность лосей до 755 особей. Благородных оленей в регионе —1063, европейских косуль — 6593. По сравнению с прошлым годом, численность лосей выросла на 14,39 %, благородных оленей — на 8,91 %, косули европейской — на 19,11 %.Численность кабанов,напротив, снизилась и составила 437 особей. Как пояснили в охотуправлении, поголовье кабанов регулируется искусственно из-за угрозы африканской чумы свиней.Отметили в управлении и увеличение численности краснокнижных животных. Зайцев-беляков в лесах Липецкой области 74 особи, белок — 1175, что больше показателей прошлого года на 45,1 % и 16,45 % соответственно.Лис в регионе 2287, куницы — 978, горностая — 153 особи, хорей — 343, зайцев-русаков —6142.