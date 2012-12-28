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Происшествия
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41 минуту назад
Семейная пара с сообщником увела из загона для скота телёнка и бычка
Бычка похитители успели продать за 20 тысяч рублей.
Как оказалось, бычка похитители продали в Усманском районе за 20 000 рублей. При этом ферма оценила животных в 160 000.
«Покупатель бычка тоже установлен. Оба животных возвращены владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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