Семейная пара с сообщником увела из загона для скота телёнка и бычка

Бычка похитители успели продать за 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали по подозрению в краже телёнка и бычка с животноводческой фермы в Грязинском районе семейную пару из Липецкого района (супругам 42 и 38 лет) и 37-летнего липчанина. Животные пропали 23 мая, после чего владельцы фермы обратились в полицию.Как оказалось, бычка похитители продали в Усманском районе за 20 000 рублей. При этом ферма оценила животных в 160 000.«Покупатель бычка тоже установлен. Оба животных возвращены владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.