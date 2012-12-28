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Бескомпромиссная – липчанка вырвала «бронзовую» медаль Евро у хорватки, которая расплакалась после схватки
Спорт
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сегодня, 19:11
Бескомпромиссная – липчанка вырвала «бронзовую» медаль Евро у хорватки, которая расплакалась после схватки
В первенстве Европы по спортивной борьбе у нашей команды вторая награда.
В весовой категории до 72 кг победительница взрослого чемпионата России по вольной борьбе провела 3 схватки, в которых одержала 2 победы. Начала Безуглова с победы в ¼ финала над Дженнифер Рёслер из Германии – 11:7, а затем уступила в полуфинале мотивированной сопернице из Украины Надежде Соколовской – 0:7.
После этого Олесе светила лишь «бронзовая» медаль, но и ту ещё нужно было добыть в схватке с Гией Каштелан из Хорватии. Встреча прошла примерно в равной борьбе, но наша спортсменка за счёт морально-волевых качество обеспечила себе победу – 6:4.
Победительницей первенства Европы в этой весовой категории стала Алина Шевчук из Белоруссии, которая в финале взяла верх над Соколовской. Ещё одну «бронзу» завоевала Букреназ Серт из Турции.
Ранее впервые в карьереевропейское «золото» в весе до 63 кг завоевала Елизавета Петлякова.
Обе девушки начинали карьеру в липецкой СШОР №9 и в клубе «Богатырь» у знаменитого тренера Сергея Яковлева.
В первенстве Европы в столице Азербайджана было разыграно 30 комплектов наград. Сборная России выступала в нейтральном статусе и завоевала 24 медали (80% от максимума), в том числе 9 «золотых» (30%), 5 «серебряную» и 10 «бронзовых». К слову медаль Петляковой оказалось единственной наградой высшей пробы у соотечественниц. «Прекрасная половина» добыла 1 «золото», 2 «серебра» и 5 «бронзовых» медалей.
Фото из архива участников соревнований
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