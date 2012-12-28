Бескомпромиссная – липчанка вырвала «бронзовую» медаль Евро у хорватки, которая расплакалась после схватки

В первенстве Европы по спортивной борьбе у нашей команды вторая награда.

В весовой категории до 72 кг победительница взрослого чемпионата России по вольной борьбе провела 3 схватки, в которых одержала 2 победы. Начала Безуглова с победы в ¼ финала над Дженнифер Рёслер из Германии – 11:7, а затем уступила в полуфинале мотивированной сопернице из Украины Надежде Соколовской – 0:7.





После этого Олесе светила лишь «бронзовая» медаль, но и ту ещё нужно было добыть в схватке с Гией Каштелан из Хорватии. Встреча прошла примерно в равной борьбе, но наша спортсменка за счёт морально-волевых качество обеспечила себе победу – 6:4.