Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
Погода в Липецке
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53 минуты назад
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В Липецкой области потеплеет до +28
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться во власти антициклона, осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +5 до +7 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.
День 26 мая стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 1 градус тепла.
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