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Погода в Липецке
153
53 минуты назад
1

В Липецкой области потеплеет до +28

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться во власти антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +5 до +7 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

День 26 мая стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 1 градус тепла.
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Комментарии (1)

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Адвокат Черный
33 минуты назад
Ну наконец-то то пришло тепло. Можно спокойно отправляться на пляж и прекрасно позагорать. Обожаю пляжный отдых!
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