В пятиэтажке на улице Космонавтов вода едва течет из крана

В компании «РВК-Липецк» утверждают, что не получали жалоб от жителей дома.

В редакцию GOROD48 обратился житель дома № 46/2 по улице Космонавтов и пожаловался на то, что вода из крана течет тонкой струйкой уже третий месяц.— Я инвалид первой группы, живу на четвертом этаже. Но, думаю, и здоровым людям непросто, ведь при таком низком напоре невозможно ни душ принять, ни вещи в стиральной машине постирать. Мы вызывали слесарей из управляющей компании. Они замеряли давление воды на вводе в дом перед ОДПУ, сказали, что оно никакое, — сказал Евгений Шершнев.Мы попросили компанию «РВК-Липецк» прокомментировать ситуацию.«Заявок о снижении параметров давления холодной воды в доме по улице Космонавтов, 46/2 в нашу центральную диспетчерскую службу в этом году не поступало. Но мы, конечно, проведем проверку по этой жалобе и в случае необходимости отрегулируют давление на сетях водоснабжения», - сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании.