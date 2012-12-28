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Общество
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сегодня, 09:48
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В пятиэтажке на улице Космонавтов вода едва течет из крана
В компании «РВК-Липецк» утверждают, что не получали жалоб от жителей дома.
— Я инвалид первой группы, живу на четвертом этаже. Но, думаю, и здоровым людям непросто, ведь при таком низком напоре невозможно ни душ принять, ни вещи в стиральной машине постирать. Мы вызывали слесарей из управляющей компании. Они замеряли давление воды на вводе в дом перед ОДПУ, сказали, что оно никакое, — сказал Евгений Шершнев.
Мы попросили компанию «РВК-Липецк» прокомментировать ситуацию.
«Заявок о снижении параметров давления холодной воды в доме по улице Космонавтов, 46/2 в нашу центральную диспетчерскую службу в этом году не поступало. Но мы, конечно, проведем проверку по этой жалобе и в случае необходимости отрегулируют давление на сетях водоснабжения», - сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании.
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