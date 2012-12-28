Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Заведующую детским садом обвиняют во взятке, ее подчиненных — в поборах с коллектива
Происшествия
Туалет есть, но не про вашу честь!
Общество
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Происшествия
Директору дорожной фирмы грозит шесть лет колонии и оплата исков за пять ДТП
Происшествия
Новое перекрытие улиц: 25 мая в Липецке пройдет велопарад
Общество
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Общество
На проспекте Победы горела квартира
Происшествия
Столб на «Ладу» экскаватор уронил при перекладке трамвайной ветки
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин поджег одеяло на подоконнике квартиры и выбросил из окна мебель и двери
Происшествия
Читать все
«Школа до и после ремонта — две разные школы»
Общество
В Липецке с 25 мая по 6 июня приостанавливается работа трамвайных маршрутов
Общество
Липчанка Елизавета Петлякова только что выиграла первенство мира по борьбе
Спорт
ФАС не нашла нарушений в организации торгов на ремонт пяти дорог в Липецке
Общество
Кражу велосипеда с улицы Космонавтов записала камера наблюдения
Происшествия
В пятиэтажке на улице Космонавтов вода едва течет из крана
Общество
Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
Общество
Большой джазовый фоторепортаж
Культура
Мужчина выпал из окна в Липецке
Происшествия
Водитель «Приоры» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Читать все
Общество
272
сегодня, 09:48
1

В пятиэтажке на улице Космонавтов вода едва течет из крана

В компании «РВК-Липецк» утверждают, что не получали жалоб от жителей дома.

В редакцию GOROD48 обратился житель дома № 46/2 по улице Космонавтов и пожаловался на то, что вода из крана течет тонкой струйкой уже третий месяц.

— Я инвалид первой группы, живу на четвертом этаже. Но, думаю, и здоровым людям непросто, ведь при таком низком напоре невозможно ни душ принять, ни вещи в стиральной машине постирать. Мы вызывали слесарей из управляющей компании. Они замеряли давление воды на вводе в дом перед ОДПУ, сказали, что оно никакое, — сказал Евгений Шершнев.

Мы попросили компанию «РВК-Липецк» прокомментировать ситуацию.

«Заявок о снижении параметров давления холодной воды в доме по улице Космонавтов, 46/2 в нашу центральную диспетчерскую службу в этом году не поступало. Но мы, конечно, проведем проверку по этой жалобе и в случае необходимости отрегулируют давление на сетях водоснабжения», - сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании.
вода
ЖКХ
0
0
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Космонавтов, 34/2
43 минуты назад
Присоединяюсь к жалобе: все верно, давления нет
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru