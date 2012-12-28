Антон Кононович сменил ОКУ на ОГУП

Руководителю дорожного агентства Липецкой области предложили возглавить подведомственную компанию.

В соцсетях появилась и информация о том, что губернатор Игорь Артамонов уволил руководителя ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Антона Кононовича. Но это не так. Как выяснил GOROD48, Кононовича просто сместили вниз по карьерной лестнице, назначив директором ОГУП «Липецкдоравтоцентр». То есть если в прежней должности Антон Кононович возглавлял казенное учреждение, являющееся главным в регионе заказчиком строительства и ремонта дорог, то теперь будет как один из подрядчиков эти самые дороги строить и ремонтировать.Кто же сменит Антона Кононовича? Говорят, один из его заместителей по дорожному агентству Липецкой области Дмитрий Митин. Он, кстати, занимал еще и должность гендиректора ОГУПа.Директором ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» 31-летнего Антона Кононовича назначили в феврале 2021 года. Семь лет до этого выпускник инженерно-строительного факультета ЛГТУ работал в управлении главного смотрителя Липецка», где занимался контролем над ремонтом автомобильных дорог, мостов и путепроводов.