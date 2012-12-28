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Общество
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сегодня, 14:01
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Антон Кононович сменил ОКУ на ОГУП
Руководителю дорожного агентства Липецкой области предложили возглавить подведомственную компанию.
Кто же сменит Антона Кононовича? Говорят, один из его заместителей по дорожному агентству Липецкой области Дмитрий Митин. Он, кстати, занимал еще и должность гендиректора ОГУПа.
Директором ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» 31-летнего Антона Кононовича назначили в феврале 2021 года. Семь лет до этого выпускник инженерно-строительного факультета ЛГТУ работал в управлении главного смотрителя Липецка», где занимался контролем над ремонтом автомобильных дорог, мостов и путепроводов.
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