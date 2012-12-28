«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
В России
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47 минут назад
В Белгородской области в результате падения беспилотника на жилой дом погибла женщина
В Белгороде ранним утром включили сирену ракетной опасности. Произошла новая серия взрывов, спустя 15 минут в городе прогремела еще одна серия из двух десятков взрывов.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Обломками от беспилотника были посечены частные домовладения, расположенные поблизости.
В Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв.м, - отметил глава региона.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей. Также осколками посечен один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Гладков сообщил, что власти начали выплачивать единовременную выплату жителям пострадавшего дома с улицы Щорса, 55а в Белгороде.
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